Українські військові зайшли до Куп'янська на Харківщині

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 10 вересня (час київський).

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У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній, повідомив Офіс генпрокурора. Повідомляється, що за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва "ліквідовано ботоферму з потужністю понад три тисячі акаунтів, які використовували представники РФ в інтересах чорного піару та ведення інформаційної війни проти України". За даними слідства, двоє мешканців столиці - працівники ІТ-галузі - у власних приміщеннях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах Instagram та Facebook. Створені ними понад три тисячі фейкових акаунтів передавали в "оренду", зокрема представникам PR-компаній РФ для поширення антиукраїнського контенту та дискредитації державних органів України - Конституційного Суду України, міністерств, відомств, правоохоронних структур, військкоматів.

Для анонімізації "облікових записів" та уникнення їхнього блокування зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс. Обладнання давало змогу змінювати IP-адресу під час створення кожного наступного акаунта, імітуючи реєстрацію в соцмережі щоразу іншого реального абонента українських операторів мобільного зв'язку. Під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, сім-картки операторів мобільного зв'язку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру одному з організаторів протиправної діяльності за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем, повідомляється в Telegram-каналі відомства .

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У селі Гракове Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків зі слідами катувань. Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, після звільнення населеного пункту українськими військовими до правоохоронців звернувся місцевий житель, який розповів, що під час окупації в березні росіяни змусили його поховати двох чоловіків із вогнепальними пораненнями та відрізаними вухами.

"Слідчі Чугуївського РУП, експерти-криміналісти слідчого управління... під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури провели слідчі дії на території населеного пункту... За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, під час огляду інформація про вогнепальні поранення і відсутність вух на тілах похованих людей підтвердилася", - йдеться в повідомленні. Особи вбитих не встановлено. Тіла направлено на судово-медичну експертизу. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, ідеться в повідомленні.

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У МЗС України вкотре наголосили на важливості подальшого постачання зброї в Україну. На це зокрема вказав речник відомства Олег Ніколенко в дописі в соцмережі Twitter. "Українські війська роблять успіхи на сході України, звільняючи нові міста і села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу дає дивовижні результати. Украй важливо продовжувати постачання зброї в Україну. Перемогти Росію на полі бою - значить здобути мир в Україні", - написав Ніколенко.

До цього допису Ніколенко додав фотодоказ того, що українські військові звільнили місто Куп'янськ Харківської області.

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Українські військові зайшли до Куп'янська Харківської області та підняли жовто-блакитний прапор над міськрадою. Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook . "Куп'янськ - це Україна! Слава ЗСУ!", - написала Попова під прикріпленим до допису фото, на якому зображені військові з 92-ї окремої механізованої бригади, які стоять з бойовим прапором біля будівлі міськради. Інші Telegram-канали також повідомляють, що ЗСУ вже у Куп'янську, розповсюджуючи відповідні фотознімки. "Наші у Куп'янську. Хлопці з 1 батальйону 92-ї бригади підняли наш прапор над міськрадою", - йдеться в одному з них, передають "Українськi Новини".

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Станом на 9 вересня українські сили звільнили близько 2,5 тисячі квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу, повідомляє сайт американського аналітичного центру "Інститут вивчення війни" (ISW). Аналітики центру зазначають, що українські сили досягли околиць Куп'янська і станом на 9 вересня наступають на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу і, ймовірно, найближчими днями переріжуть російські наземні комунікації з Ізюмом. В інституті прогнозують, що ЗСУ можуть розбити російські позиції навколо Ізюму, якщо переріжуть російські наземні комунікації на північ і південь від населеного пункту. Зокрема, 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та Ізюм і чинили дії задля ізоляції російського ізюмського угруповання військ. "Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні комунікації, то вони матимуть змогу створити котел навколо Ізюму й знищити більшість російських позицій", - йдеться в повідомленні. Українські сили, можливо, просунулися на північ від Грушівки у напрямку російського логістичного вузла у Великому Бурлуку на північному сході Харківської області. За інформацією ISW, Кремль кидає ресурси на Харківщину у відповідь на ефективні українські операції. Також ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на півдні України, зокрема блокують російські наземні комунікації, підриваючи бойовий дух росіян.

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Російські окупаційні війська вночі обстріляли Миколаїв, попередньо, без жертв і постраждалих, повідомляє обласна військова адміністрація. "Уночі, 10 вересня, близько 1:10 Миколаїв зазнав обстрілів. Попередньо, без жертв і постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці відомства .

Згодом там же повідомили, що внаслідок обстрілів було зруйновано й пошкоджено "сім приватних житлових будинків, приватні підприємства, транспортний засіб та інші об'єкти інфраструктури".

Крім того, у Баштанському районі вранці 10 вересня близько 5:30 були обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Також обійшлося без постраждалих, кажуть у відомстві.

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В Україні зросла кількість дітей, поранених унаслідок збройної агресії РФ - 746 малолітніх, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Станом на ранок 10 вересня 2022 року понад 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - сказано у повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі. Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. 9 вересня в результаті обстрілу російськими військами міста Харків поранено трьох дітей віком від 3 до 15 років. Унаслідок бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2480 навчальних закладів, 289 з них зруйновано повністю, йдеться в повідомленні.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час прибуття в Київ Фото: Michael Fischer/dpa/picture alliance

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у суботу прибула з візитом до Києва. Цим візитом, який є став уже другим з початку повномасштабної війни РФ проти України, глава МЗС ФРН хоче продемонструвати, що Німеччина "і надалі допомагатиме Україні, допоки це буде необхідним - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою", заявила Бербок після прибуття до Києва, цитує агенція dpa. Також вона наголосила, що хоче надіслати своїм візитом сигнал і запобігти "втомі" в Європі від війни в Україні. "Мені зрозуміло, що Путін робить ставку на те, що ми втомимося співчувати стражданням України, - сказала вона. - Він гадає, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати нас поставками енергоносіїв. А також, що він зможе забрати в нас енергію, яка потрібна для захисту від цього брутального нападу на всі наші цінності". Ці розрахунки глави Кремля не повинні й не будуть втілені у життя, пообіцяла глава МЗС ФРН. "Бо вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний порядок", - пояснила Бербок.

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У військовій розвідці Великобританії припускають, що вдалий наступ Збройних сил України на півдні Харківської області, де їм вдалося на вузькій ділянці фронту просунутися на 50 кілометрів вглиб контрольованої Росією території, пояснюється несподіваністю цього контрнападу. "Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Цей сектор утримувався незначними силами, тож українські підрозділи захопили або оточили кілька населених пунктів. Російські сили навколо Ізюма, ймовірно, опиняються у дедалі більшій ізоляції. Тепер українські з'єднання загрожують місту Куп'янську: його захоплення було б значним ударом для Росії, оскільки місто розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі", - зазначає британська розвідка. Оскільки військові операції ЗСУ також тривають у Херсонській області, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах, виснували аналітики британської спецслужби.

++09.49++

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали масованих ударів по Харкову та населеним пунктам Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Вчора вдень масовано обстрілювали мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранення отримали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 осіб. Крім того, 1 особа поранена в Харківському районі", - написав Синєгубов у Telegram-каналі . За його інформацією, в результаті обстрілу було також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, сталися пожежі. Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Проте близько першої години ночі було обстріляно Харківський район, унаслідок чого в Новій Водолазі було зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинула 62-річна жінка, додав посадовець.

++09.12++

Унаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули двоє мирних жителів, ще п'ятеро людей поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 9 вересня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Ягідному. Ще 5 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі . Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

++08.50++

Унаслідок нічної атаки на Дніпровський район було пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури, серед людей постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "На Дніпровський направили дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила до об'єктів промислової інфраструктури. Там спалахнули виробничі будівлі, склади та обладнання. Пожежні полум'я вже приборкали. Люди не постраждали", - написав Резніченко в Telegram-каналі . Крім того, за ніч російські окупаційні війська двічі накрили вогнем Нікопольський район. Нікополь і Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії, постраждалих немає. Також кілька російських ракет влучили в Синельниківській район. "Люди неушкоджені. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - зазначив голова ОВА.

++08.16++

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, що, на його думку, може стати переломним моментом у війні проти РФ. В ефірі телеканалу FREEДом Подоляк зазначив, що таким моментом стане навіть не деокупація Криму, а звільнення Донецька й Луганська. Тільки після того можна буде прогнозувати, коли закінчиться війна, припустив він. Щодо нинішніх контрнаступальних дій ЗСУ на Харківському напрямку і на півдні, Подоляк сказав, що "сьогодні відбувається не перелом". "Україна показує, як вона буде воювати, як вона буде звільняти території, включаючи Крим. Це будуть абсолютно продумані й стратегічно, і тактично заходи на різних напрямках", - переконаний Подоляк.

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++07.50++

Національні директори з озброєнь із Контактної групи з підтримки України проведуть 28 вересня зустріч, під час якої планується обговорити подальшу оборонно-промислову підтримку України, повідомила пресслужба Пентагону з посиланням на заступника з питань закупівель міністра оборони США Вільяма Лапланта. "Лаплант заявив, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з озброєнь з інших країн контактної групи, щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може й надалі підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

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++07.33++

Українські військові успішно відбили атаки російських окупаційних сил у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. "Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області," - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що минулої доби російські сили завдали 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне, повідомили в Генштабі ЗСУ.

++07.22++

У Миколаєві, Харкові та Дніпрі в ніч на 10 вересня лунали вибухи, у містах було оголошено повітряну тривогу, повідомило "Суспільне" в Telegram-каналі. Згодом Повітряне Командування "Схід" доповіло про збиття однієї ракети в Дніпрі. "Підтверджуємо роботу ППО в Дніпрі. Збито одну крилату ракету", - сказано в повідомленні .

++07.02++

В ООН підтвердили щонайменше 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Такі дані оприлюднила голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер. "Унаслідок бойових дій загинули 5767 цивільних осіб, 8292 - зазнали поранень. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, є значно вищими", - визнала Богнер.