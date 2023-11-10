Українські війська вразили два десантні катери в Криму - ЗМІ

У селищі Чорноморське в анексованому Криму українські військові уразили два російські швидкісні десантні катери, повідомляють ЗМІ на з посиланням на ГУР МО.

Українські військові в ніч на 10 листопада поцілили у два російські швидкісні десантні катери в анексованому Росією Криму. Про це повідомляють українські видання "Укрінформ" та "Суспільне" з посиланням на дані Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Зазначається, що враження двох російських десантних катерів відбулося в селищі Чорноморське.

Як повідомляв зранку Telegram-канал "Крымський ветер", у Чорноморському лунали вибухи і є руйнування у військовій казармі, а у морі почали прауювати водолази.

Водночас у міноборони РФ у ранковому офіційному зведенні заявили, що уночі нібито збили два дрони над територією Криму і ще один - над Тульською областю РФ.

Нагадаємо, напередодні в міноборони РФ заявили, що поблизу узбережжя Криму над акваторією Чорного моря нібито була збита українська протикорабельна ракета "Нептун".

За останній час Збройні сили України вразили низку військових цілей РФ у Криму і біля його узбережжя. З використанням дронів і ракет уразили аеропорт і знищили російські системи протиповітряної оборони. Останній удар, про який відомо, - ураження корабля на суднобудівному заводі за допомогою британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

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