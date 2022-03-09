Українські вчителі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - омбудсмен

Українські вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни. Чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця в умовах віддаленої роботи. Про це у четвер, 10 березня, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у Facebook. Вже з понеділка, 14 березня, деякі заклади освіти відновлюють навчання, зокрема - у дистанційному форматі.

Як зазначив Горбачов, наразі деякі керівники видають незаконні накази про заборону дистанційної роботи для тих працівників, які наразі виїхали за межі України через війну. Проте, як підкреслює омбудсмен, закон передбачає, що працівник самостійно визначає робоче місце для дистанційної роботи та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. "Отже, педагогічні працівники цілком правомірно з використанням дистанційних технологій можуть здійснювати педагогічну діяльність, перебуваючи за межами України", - підкреслив Горбачов.

Окрім того, як повідомив Горбачов, на час дії воєнного стану до роботи можуть бути допущені невакциновані освітяни, яких раніше відсторонили через відсутність щеплення від COVID-19.

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Омбудсмен: освітянам потрібно платити зарплату та не змушувати йти у відпустки

Воєнний стан - це також не підстава не виплачувати освітянам заробітну плату, зазначив освітній омбудсмен. "Будьте людяними, не позбавляйте колег частини заробітної плати без їхньої вини", - написав Горбачов, звертаючись до колег.

Незаконним у мовах воєнного стану є також примусове направлення освітян у відпустки без збереження заробітної плати, зазначив освітній омбудсмен. Він закликав керівників не примушувати працівників "відсиджувати" робочий час у приміщеннях освітніх закладів, заповнювати навчальні плани, виконувати виховну роботу чи іншу документальну навчально-методичну роботу.

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