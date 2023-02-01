Українські традиції та війна: як вишиваний рушник гоїть рани

Сексуальне насильство - одна з ознак війни Росії проти України. У проєкті "Вишиті болем" мовою традиційної української вишивки розказані історії тих, хто став жертвою російських окупантів. 5 історій - у фотодобірці DW.

Мистецький проєкт "Вишиті болем" - це опрацювання тих жахів, що їх пережили люди, котрі зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів. Йдеться про вигадані історії, але в їхню основу лягли реальні події. "Про сексуальне насильство під час війни говорити складно й боляче. Та дуже важливо підтримати тих, хто сам не готовий говорити про пережите. Ми хочемо допомогти їм заговорити, звернутися по допомогу й у такий спосіб розділити свій біль", - пояснила Наталя Ольберт-Сінько, одна з авторів проєкту "Вишиті болем".

Докладніше про проєкт "Вишиті болем" читайте тут: Історії постраждалих від російських окупантів українок мовою вишивки