 Українські сили пішли у контрнаступ на південному напрямку | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.05.2022

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Україна

Українські сили пішли у контрнаступ на південному напрямку

96-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 30 травня.

Ukraine Mykolajiw ukrainische Soldaten Patrouille

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій задругу половину 29 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 30 травня (час київський).

 

++04:12++

З початку російського вторгнення в Україну, Німеччина заморозила активи російських олігархів на німецьких рахунках на суму майже 143 мільйони євро. Станом на 23 травня російські компанії та установи відповідно до законодавства ЄС конфіскували загалом 142 990 409 євро, повідомляє газета Bild з посиланням дані міністерства фінансів Німеччини. Сума конфіскованих активів на кінець лютого невдовзі після початку війни становила 342 тисячі євро. До 21 березня німецькі фінансові установи повідомили Бундесбанк про заморожування активів олігархів на неповні 95 мільйонів євро.
 

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Підрозділи Збройних сил України в обмежених масштабах успішно пішли у контрансуп на південному напрямку, змушуючи росіян перейти до оборони на межі Миколаївської і окупованої Херсонської області. Аналізуючи цілі ситуативного контрнаступу, аналітики вашингтонського Інституту дослідження війни зазначають, що операція має завадити укріпленню оборонних рубежів росіян на південній вісі. Експерти не очікують, що на даному етапі контрнаступ призведе до повернення значних територій під контроль України. Натомість дії української армії, як очікується, змусять Росію шукати підкріплення для Херсонщини. Крім того, контрнаступ покликаний не допустити консолідації адміністративного контролю на окупованих територіях півдня, резюмують фахівці Інституту дослідження війни.

У неділю, 29 травня, про успішну контратаку на південь від Кривого Рогу, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Вілкула. За даними, оприлюдненими посадовцем у неділю у його телеграм-каналі, українські вояки знищили близько двох десятків одиниць військової техніки противника.

 

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Німецькі урядові відомства погодили критерії для прискореної процедури надання посвідки на проживання в Німеччині росіян, які перебувають в опозиції до Кремля і яким загрожує особлива небезпека в Росії. Про це у понеділок, 30 травня, повідомляють видання групи Funke. Такі люди зможуть без бюрократичної тяганини отримати дозвіл на більш тривале перебування в Німеччині, замість шенгенської візи стандартної тривалості у 90 днів. До групи потенційних претендентів на притулок, що надається у стислі терміни, можуть бути включені правозахисники, представники опозиції, науковці, журналісти.
 

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Докладно

Ukraine Mykolajiw ukrainische Soldaten Patrouille

Українські сили пішли у контрнаступ на південному напрямку

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