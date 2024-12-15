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Українські сили стримують РФ біля Курахового - ГШ ЗСУ

Валерій Сааков
15 грудня 2024 р.

Попри значну перевагу росіян у силах і засобах, українським оборонцям вдається стримувати наступальні дії військ РФ поблизу Курахового, запевняють у Генштабі ЗСУ.

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Руйнування в Кураховому внаслідок російського обстрілу
Руйнування в Кураховому внаслідок російського обстрілу (жовтень 2024 року)Фото: ROMAN PILIPEY/AFP

Сили оборони України стримують наступальні дії російських військ поблизу Курахового на Донеччині. Про це повідомив у неділю, 15 грудня, Генеральний штаб Збройних сил України (ГШ ЗСУ). "Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни", - йдеться в повідомленні. Загалом від початку доби поблизу цього населеного пункту на Донбасі відбулося 10 боєзіткнень, констатували в ГШ ЗСУ. 

На цій ділянці фронту російські окупаційні війська мають "значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації", констатують у Генштабі ЗСУ.

Міноборони РФ заявляло про захоплення села біля Курахового

Раніше цього дня в пресслужбі міноборони РФ повідомили про "звільнення" розташованого південніше Курахового села Південний Гай. Водночас у Генштабі ЗСУ вказали на те, що під час нинішньої війни росіяни вдаються до поширення дезінформації.

14 грудня український аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що триває просування військ углиб Курахового, оскільки російські загони поступово займають центральну частину міста.

Зокрема, там посилались на відео росіян, на якому вони знімали українську символіку у центрі й вивісили прапор РФ на будинку міської ради Курахового.

Бої за Курахове точаться з осені 2024 року,  до початку воєнних дій у місті проживало близько 18 тисяч людей.

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