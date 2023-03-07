ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмуту (онлайн)

Битва за Бахмут виснажує сили обох сторін, однак військам РФ уже важко підтримувати темп наступу через проблеми з особовим складом і боєприпасами, кажуть у британській військовій розвідці. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 7 березня, (час київський).

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Українські Сили оборони, ймовірно, стабілізували у вихідні оборонний периметр Бахмуту після того, як російські окупанти спробували атакувати північну частину міста. Такого висновку доходять аналітики британської військової розвідки в щоденному огляді, який публікує міноборони Великобританії. Водночас у Лондоні зазначають, що оборона міста українською армією виснажує сили обох сторін, однак російським окупантам дедалі складніше підтримувати темп наступу через проблеми з особовим складом і боєприпасами, а також наявні суперечки між ПВК "Вагнер" та міноборони РФ.

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Російські війська, за даними НАТО, у боях за Бахмут втратили вп'ятеро більше військових, ніж ЗСУ. Про це повідомила американська телекомпанія CNN із посиланням на неназваного військового чиновника Північноатлантичного альянсу. Хоч точних даних про втрати обох сторін джерело не назвало, проте вказало, що українська армія також зазнає суттєвих втрат у боях за місто.

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Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 5 березня 2023 року становили 21793 цивільних, зокрема 8173 загиблих, повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) 6 березня.

За лютий 2023 року зафіксовано 128 убитих. Водночас УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень потребують додаткового підтвердження, а отримання інформації із зони бойових дій затримується, наголошується в документі.

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Іще десять військових льотчиків ЗСУ можуть прибути до США для підвищення навичок управління бойовими літаками, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнаного американського чиновника. За даними посадовця, оцінка рівня професіоналізму українських пілотів відбуватиметься на військовій базі Національної гвардії ВПС США в Аризоні. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що у Сполучених Штатах уже стажуються два українських військових льотчики з метою "стати більш ефективними пілотами". Співрозмовник CNN наголосив, що нових відомостей про можливість надання Україні винищувачів F-16, про що Київ запитував Вашингтон, поки що немає.

++08.56++

Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) стала лауреаткою міжнародної премії "Найхоробріша жінка" (International Women of Courage, IWOC), яку вручає Державний департамент США.

"Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році, а як керівниця волонтерського підрозділу парамедиків "Янголи Тайри" проводила тактичну медичну підготовку на Донбасі з 2014 до 2018 року. Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та прихованого вивезення відеоматеріалів із задокументованими звірствами, що їх вчинили російські військові в Маріуполі", - ідеться релізі на сайті Держдепу.

Церемонію нагородження IWOC проведуть державний секретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден 8 березня у Білому домі.

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++08.22++

Китай не постачає озброєння ні Росії, ні Україні, заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган на полях сесії Всекитайських зборів народних представників. Він особливо наголосив на необхідності якомога швидше розпочати переговори про мир.

++07.52++

Росія відмовилася від участі в щорічному обміні даними про збройні сили, передбаченому Віденським документом 2011 року для членів Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомила американська Асоціація з контролю над озброєннями (Arms Control Association) з посиланням на лист російської сторони й неназваного європейського представника. Згодом цю інформацію в коментарі російському виданню РБК підтвердив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов.

ЗСУ повідомили про збиття російського літака Су-25

++07.26++

Збройні сили України за добу збили російський бойовий літак Су-25 і 8 дронів різних типів, повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні. "Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів", - йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що авіація Повітряних сил за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також один удар по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Крім того, ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, вісім районів зосередження противника, два засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, боєприпаси та радіолокаційну станцію окупантів.

Загалом Сили оборони відбили протягом доби понад 140 атак російських окупаційних сил на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, йдеться в зведенні Генштабу.

Також протягом минулої доби російських обстрілів зазнали окремі райони Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, додали в Генштабі.



++07.15++

Комітет парламенту Великобританії з питань оборони застеріг на тлі регулярних поставок озброєнь Україні щодо загрози виснаження власних запасів. Сполучене Королівство і його союзники по НАТО "дозволили своїм запасам скоротитися до небезпечно низького рівня", наводить агентство PA витяги із заяви комітету. Така ситуація загрожує не тільки подальшій передачі зброї Україні, а й власній безпеці (країн-постачальників. - Ред.), оскільки для поповнення запасів знадобляться роки, вказується далі.

Білий дім: США не вивчають можливість передачі Україні літаків F-16

++07.06++

Сполучені Штати наразі не розглядають можливість передачі Україні багатофункціональних винищувачів F-16. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Президент США Джозеф Байден уже висловлювався щодо цього, додала вона. Раніше до США прибули перші українські льотчики для оцінки їхніх навичок щодо навчання пілотування американськими бойовими літаками.

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