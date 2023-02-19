Україна лобіювала в Мюнхені отримання F-16 (онлайн)

Війна Росії проти України - новини неділі, 19 лютого.

++15:31++

У східній та центральній Україні оголошена повітряна тривога. Сигнал пролунав, зокрема, і в Києві.

++15:02++

Українські посадовці лобіювали на Мюнхенській конференції отримання винищувачів F-16

Українські посадовці закликали членів Конгресу США чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоби вона надала Києву багатофункціональні легкі винищувачі четвертого покоління F-16. Як пише агентство Reuters, лобіювання відбувалося в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції під час перемовин українських чиновників, включно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, та демократами й республіканцями з обох палат Конгресу.

Напередодні Кулеба повідомив, що під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на полях Мюнхенської конференції повторив свій заклик до США розпочати навчання українських пілотів на F-16.

++14:35++

Франція найближчим часом почне постачати обіцяну Україні бронетехніку. Як повідомляє агентство AFP, йдеться, зокрема, про французькі броньовані машини AMX-10. Перші з них мають бути відправлені в Україну до кінця наступного тижня. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

++13:45++

Делегація Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ проігнорує засідання зимової сесії ПА ОБСЄ 23-24 лютого у Відні на знак протесту участі в ній російської делегації, повідомила членкиня делегації, народна депутатка Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"). "Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести з цієї кризи ОБСЄ і, принаймні, Парламентську асамблею ОБСЄ", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону в неділю, наводить її слова агентство "Інтерфакс-Україна". Депутатка наголосила, що українська делегація виступає за реформування ПА ОБСЄ.

На Херсонщині троє загиблих після обстрілу

++13:25++

Унаслідок обстрілу Херсонської області з артилерії російськими військами, в регіоні є загиблі та поранені, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА. "У недільний ранок російська армія масованим артилерійським вогнем накрила село Бургунка Бериславського району", - йдеться в повідомленні. У ньому наголошується, що один із снарядів влучив у двір місцевих жителів. У момент обстрілу в будинку перебувала сім'я - троє дорослих і двоє дітей. "В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей - батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, - бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик, повідомили в ОВА



++12.52++

Внаслідок обстрілу російськими окупантами в неділю вранці села Бургунка Херсонської області було поранено 8-річну дитину, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. "Держава-терорист не припиняє вчиняти злочини проти мирного населення. Щойно в с. Бургунка Бериславського району поранено 8-річну дитину", - написав Прокудін у Telegram.

++12.28++

Глава Чечні Рамзан Кадиров, вочевидь, відкинув пропозицію засновника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина приєднатися до відновленої інформаційної кампанії проти міноборони РФ, вважаючи, що ініціатива навряд чи відновить дедалі слабший вплив Пригожина. Про це йдеться у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Кадиров написав у Telegram 18 лютого: "Будь-яке призначення верховним головнокомандувачем (Путіним. - Ред.), будь-який наказ, будь-яке завдання - кожне з таких рішень нами підтримується". "У бойових офіцерів Чеченської Республіки, зокрема у мене, - чудові злагоджені відносини з міністерством оборони РФ і немає жодних розбіжностей. Цей механізм працює як годинник", - додав він. До цього Пригожин відвідав у клініці командира спецназу "Ахмат", заступника командувача 2-го армійського корпусу Апти Алаудінова. Як констатували в ISW, ішлося про "спробу Пригожина заручитися підтримкою Кадирова". На цьому тлі Пригожин, вочевидь, активізує інформаційну кампанію проти оборонного відомства, заявивши 18 лютого, що "Група Вагнера" не підпорядковується міністерству і не має жодного стосунку до російської армії, зазначають в ISW. При цьому аналітики зазначають, що Кадиров, вочевидь, не підтримав нову інформаційну атаку Пригожина на міноборони РФ, оскільки його формальні зв'язки з Кремлем та посада в російському уряді "дають більше переваг, ніж будь-які можливі політичні відносини з Пригожиним".

++11.26++

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Захід повинен надати більше військової допомоги Україні і прискорити її надання. "Потрібно зробити набагато більше і набагато швидше. Ще багато чого треба зробити. Ми повинні збільшити і прискорити нашу військову підтримку", - сказав Боррель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у неділю.

Він також підтримав пропозицію Естонії щодо спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України. "Я повністю згоден з пропозицією прем'єр-міністерки Естонії (Каї Каллас. - Ред.), і ми працюємо над цим, і це спрацює", - сказав Боррель, цитує Reuters.

Згідно з пропозицією Каллас, країни ЄС повинні виділяти кошти, які потім використовуватимуться для укладання великих контрактів з оборонною промисловістю на рівні Євросоюзу. Така процедура могла б гарантувати, що промисловість зможе здійснити необхідні інвестиції для розширення виробництва. "Росія вистрілює за день місячний європейський обсяг виробництва артилерійських снарядів", - аргументувала Каллас під час Мюнхенської конференції необхідність такої ініціативи, зазначивши, що російська оборонна промисловість наразі працює у три зміни.

++10:50++

Лідер російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук випустив відеокліп із закликом проти війни Росії з Україною. У новій пісні "Родина, вернись домой" музикант закликає свою країну припинити війну. Вірш "Родина, вернись домой" Шевчук написав минулого літа - через кілька місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Ближче до річниці вторгнення рокер поклав його на музику і записав пісню.

++10:19++

За інформацією Херсонської ОВА, російські війська за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА. Херсон було обстріляно 9 разів, внаслідок чого у місті пошкоджено житлові будинки. "Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначається у повідомленні Херсонської ОВА у Telegram.

++09:56++

У ніч на неділю, 19 лютого, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. За його даними, внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки, одноповерховий будинок, будівлю приватного підприємства та лінію електропередач.

++09:40++

Німецьке Федеральне агентство зайнятості (Bundesagentur für Arbeit) очікує значного полегшення на німецькому ринку праці завдяки біженцям з України. Так, нині в Німеччині, у порівнянні з 24 лютого минулого року, вже на 65 тисяч більше українців сплачують внески соціального страхування, повідомив в інтерв'ю dpa член правління агентства Даніель Терценбах (Daniel Terzenbach). Крім того, ще 21 тисячу українців працевлаштовано на міні-роботах (робота у Німеччині з оплатою не більше 520 євро на місяць, з яких зазвичай не сплачуються соціальні відрахування. - Ред.). "Німецький ринок праці є містким", - зазначив Терценбах. Він очікує, що кількість працівників з України значно збільшиться в найближчі тижні і місяці - після того, як дедалі більше біженців закінчить інтеграційні та професійні мовні курси, пропоновані Федеральним відомством у справах міграції та біженців. Особливо з другого кварталу, за словами Терценбаха, на ринку праці очікується більша кількість випускників курсів з хорошими знаннями німецької мови.

++08.58++

Одна особа загинула, ще двоє отримали поранення внаслідок російських обстрілів населених пунктів Харківської області протягом суботи. Про це вранці у неділю повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Так, за його інформацією, у Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинув чоловік. А у смт Ківшарівка Куп'янського району отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка, їх було госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Загалом протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

++08:25++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області отримали поранення 2 особи, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Зокрема, було поранено двох жителів - у Бахмуті та Воздвиженці, написав Кириленко в Telegram в неділю вранці.

++08.00++

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче перемоги України у війні, але не бажає, щоб Росія була переможена. "Я не думаю, як дехто, що ми повинні прагнути до повної поразки Росії, напасти на неї на її території. Ці спостерігачі насамперед хочуть розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", - сказав він в інтерв'ю французьким ЗМІ. Макрон також припустив, що жодна зі сторін конфлікту не отримає визначальної переваги на полі бою. "Я хочу, щоб Україна могла відстоювати свою позицію, але переконаний, що в остаточному підсумку це не закінчиться воєнним шляхом", - вказав президент Франції.

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++07.51++

Вашингтон знову застеріг Пекін від допомоги Росії в її війні проти України, включно з допомогою в уникненні накладених країнами Заходу санкцій. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з членом політбюро ЦК Компартії КНР Ваном Ї, який відповідає за зовнішню політику. "Я застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії. Я також наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв'язку", - написав Блінкен у Twitter.

++07:17++

Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей, а також понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю.

Основні зусилля війська РФ надалі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області;,Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

Також, за даними генштабу, у росіян виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, за даними українських військових, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію.

На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців, додають у генштабі ЗСУ. "Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяців та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення - рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони РФ на звернення громадян ніяк не реагує", - йдеться у повідомленні.

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