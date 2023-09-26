Українські партії знову звітуватимуть про фінансування

Володимир Зеленський підписав закон, який повертає обов'язкове звітування партіями про своє майно, доходи та витрати.

Президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 26 вересня, закон про відновлення обов'язкового звітування політичними партіями щодо свого майна, доходів, витрат і фінансових зобов'язань.

Звіти з 2020 року - за період дії коронавірусних обмежень та воєнного стану - мають бути подані до НАЗК протягм 90 днів після набуття чинності законом, пише рух "Чесно".

Для партій, що не мають державного фінансування, строк подання фінансової звітності складає 120 днів.

Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада підтримала негайне відкриття електронного декларування державними службовцями свого майна, доходів і витрат.