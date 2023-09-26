  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Українські партії знову звітуватимуть про фінансування

Віолетта Чайковська
26 вересня 2023 р.

Володимир Зеленський підписав закон, який повертає обов'язкове звітування партіями про своє майно, доходи та витрати.

https://p.dw.com/p/4WpXs
Верховна Рада України
Засідання Верховної Ради (архівне фото)Фото: TASS/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 26 вересня, закон про відновлення обов'язкового звітування політичними партіями щодо свого майна, доходів, витрат і фінансових зобов'язань.

Звіти з 2020 року - за період дії коронавірусних обмежень та воєнного стану - мають бути подані до НАЗК протягм 90 днів після набуття чинності законом, пише рух "Чесно".

Для партій, що не мають державного фінансування, строк подання фінансової звітності складає 120 днів.

Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада підтримала негайне відкриття електронного декларування державними службовцями свого майна, доходів і витрат.

"Чорні каси" на Чорному морі: як корупція роз’їдає Одесу (трейлер)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки українського удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня 2023 року.

Міноборони РФ опублікувало кадри з "живим" командувачем ЧФ

Конфлікти26 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чоботи солдатів армії РФ, що крокують строєм (символічне фото)

Як не воювати в Україні: історії російських дезертирів

Як не воювати в Україні: історії російських дезертирів

Конфлікти26 вересня 2023 р.
external

Що з іноземним бізнесом в Росії?

Що з іноземним бізнесом в Росії?

Економіка25 вересня 2023 р.01:48 хв.
ЗСУ вже отримали перші американські танки Abrams. Цю інформацію 25 вересня 2023 року підтвердив президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Технології25 вересня 2023 р.
Силует людини на тлі неонових літер AfD під час партійного з'їзду партії "Альтернатива для Німеччини"

"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

Конфлікти25 вересня 2023 р.
external

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Здоров'я25 вересня 2023 р.09:12 хв.
В Україні хочуть повернути пожиттєвий фінмоніторинг PEP

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Корупція22 вересня 2023 р.
На головну сторінку