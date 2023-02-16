Українські фільми на "Берлінале": хто боротиметься за "Золотих ведмедів"
73-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале" пройде під знаком солідарності з Україною. У програмі беруть участь шість фільмів українських кінематографістів і два фільми - про Україну. Докладніше - у фотогалереї DW.
"Суперсила": фільм Шона Пенна про Володимира Зеленського
Однією з головних подій фестивалю стане фільм "Суперсила" ("Superpower"), знятий американським актором і режисером Шоном Пенном. Спочатку він замислювався як історія про перетворення Володимира Зеленського з комедійного актора на президента. У перші дні російського вторгнення в Україну Пенн був у Києві - і продовжив зйомки. Але тепер він знімав іншу картину.
"Суперсила": погляд на війну в Україні з офісу президента
"Буде правильним показати цей фільм саме тут, через рік після початку війни, тому що ми близькі до місця, де відбуваються події, тому що багато українців живуть зараз у Берліні, і через його політичне значення. Цей фільм - двері, через які можна буде увійти в складний простір того, що сталося, і досі ще відбувається в Україні", - вважає художній керівник "Берлінале" Карло Шатріан.
"Східний фронт": війна очима українських парамедиків
Ще одним висловлюванням про війну в Україні стане документальний фільм Віталія Манського та Євгена Титаренка "Східний фронт": його покажуть у програмі "Encounters" у річницю початку російської агресії 24 лютого. Фільм розповідає про долі українських парамедиків та їхніх родин після після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.
"Залізні метелики": про трагедію МН-17 і нищівність російської пропаганди
Документальний фільм українського режисера Романа Любого "Залізні метелики" розповідає про збиття "Боїнга" на Донбасі 2014 року і спробу встановити винних. Автор фільму не стільки відновлює картину розслідування, скільки досліджує тему руйнівного впливу російської держпропаганди і брехні. Раніше фільм брав участь у кінофестивалі "Санденс".
"Ми не згаснемо": "підліткова Одісея на порозі апокаліпсису"
Режисерка фільму "Ми не згаснемо" Аліса Коваленко зняла ніжну і тендітну історію про дорослішання трьох підлітків зі Сходу України за кілька років до повномасштабної війни. На міжнародному кінофестивалі ArtDocFest у Ризі фільм був представлений як "підліткова Одісея і портрет дітей війни на Донбасі на порозі апокаліпсису".
"Це побачення": історія столиці країни, в якій триває війна
Короткометражка "Це побачення" Надії Парфан показує Київ після початку повномасштабного російського вторгнення. Знятий із суб'єктивного ракурсу одним планом, цей ремейк фільму Клода Лелуша C'etait un rendez-vous - історія столиці країни, в якій триває війна, та освідчення у коханні до міста.
"Ти мене любиш?": прощання з ілюзіями дитинства
"Ти мене любиш?" - це історія дорослішання на тлі розпаду СРСР. Життя сімнадцятирічної Кіри тільки починається, коли її сім'я і країна, в якій вона живе, руйнуються, і виникає інша країна. Автобіографічний фільм режисерки Тоні Ноябрьової розповідає про прощання з ілюзіями дитинства та здобуття незалежності.
"Прокидаючись у тиші" - фільм про українських дітей-біженців у Німеччині
Документальний фільм "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді про українських дітей-біженців у Німеччині покажуть у програмі короткометражок Generation Kplus.
"В Україні": занурення в реальність війни
Автори польсько-німецької стрічки "В Україні" Томаш Вольський і Петро Павлус розповідають про свою подорож із заходу країни через Київ до Харкова в умовах війни. Раптові вибухи поруч з автобусною зупинкою, вечеря в підземному бункері, кладовища з українськими прапорами над свіжими домовинами... Кадр за кадром режисери все глибше занурюються в реальність, у якій живе країна з 24 лютого 2022 року.