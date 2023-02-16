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16 лютого 2023 р.
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Топтема

Віртуальний виступ Володимира Зеленського на МКБ-2023

Конференція у Мюнхені: прапорів України багато, танків мало

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