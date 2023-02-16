"Буде правильним показати цей фільм саме тут, через рік після початку війни, тому що ми близькі до місця, де відбуваються події, тому що багато українців живуть зараз у Берліні, і через його політичне значення. Цей фільм - двері, через які можна буде увійти в складний простір того, що сталося, і досі ще відбувається в Україні", - вважає художній керівник "Берлінале" Карло Шатріан.