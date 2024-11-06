Українські дрони вперше атакували порт РФ у Каспійську - ЗМІ

У порту на Каспійському морі у російському Дегестані уражень, ймовірно, зазнали ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", пишуть українські ЗМІ.

Зранку середи, 6 листопада, дрони Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) успішно атакували морську базу РФ у Каспійському морі, повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела. Зокрема, про це пишуть "Суспільне" та "Українська правда", посилаючись на джерела в спецслужбах.

За їхніми даними, в результаті операції ГУР МОУ уражень, ймовірно, зазнали ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також малі ракетні кораблі проєкту 21631 в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан. Відстань від державного кордону України до об'єкту ураження складає близько 1500 кілометрів.

"На об'єкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. Зазначають, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях. Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в Махачкалі", - сказав співрозмовник журналістів.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко опублікував відео з, як стверджується, моментом влучання дрона по порту.

Також відео атаки опублікував Телеграм-канал Astra.

Тим часом голова Дагестану Сергій Меліков підтвердив факт атаки БПЛА на Каспійськ, але заявив про нібито збиття безпілотника.

В міністерстві оборони РФ вранці середи заявили про знищення двох українських БпЛА над територією Курської області і одного - над Орловською областю РФ. Однак Дагестан у зведенні не згадується.