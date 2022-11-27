Українська влада попереджає про атаки РФ наступного тижня
Ольга Журавльова
17 хв. тому
Росія наступного тижня планує нові удари по об'єктах української енергетики, заявив глава провладної фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія. Він закликав українців підготуватися до відключення комунікацій.
"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об'єктів енергетики", - написав він у своєму Telegram в неділю, 27 листопада.
Політик наголосив, що екстрені служби та органи влади у зв'язку з цим опрацьовують різні сценарії та провели багато тренувань. "Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий "Пункт незламності", - написав депутат.
Арахамія не уточнив, звідки в нього така інформація, і чому її поширює саме він, а не розвідка чи військові. Таке ж попередження нардеп оголосив в ефірі національного телемарафону ввечері 26 листопада. Інші представники влади публічно не реагували на нього.
Через ракетну атаку вперше за історію роботи були знеструмлені всі атомні електростанції, більшість тепло- та гідроелектростанцій. Це призвело до відключення світла для більшості споживачів в Україні. Крім світла, у багатьох регіонах зникла вода, опалення та мобільний зв'язок. Деякі споживачі у різних областях досі частково лишаються без комунікацій.