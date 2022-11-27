Українська влада попереджає про атаки РФ наступного тижня

Росія наступного тижня планує нові удари по об'єктах української енергетики, заявив глава провладної фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія. Він закликав українців підготуватися до відключення комунікацій.

Російські війська наступного тижня планують вчинити нові атаки на енергетичні об'єкти України, заявив голова провладної фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об'єктів енергетики", - написав він у своєму Telegram в неділю, 27 листопада.

Політик наголосив, що екстрені служби та органи влади у зв'язку з цим опрацьовують різні сценарії та провели багато тренувань. "Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий "Пункт незламності", - написав депутат.

Арахамія не уточнив, звідки в нього така інформація, і чому її поширює саме він, а не розвідка чи військові. Таке ж попередження нардеп оголосив в ефірі національного телемарафону ввечері 26 листопада. Інші представники влади публічно не реагували на нього.

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Росія знищує українську інфраструктуру

23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, випустивши близько 70 крилатих ракет. Це призвело до тимчасового блекауту в країні.

Через ракетну атаку вперше за історію роботи були знеструмлені всі атомні електростанції, більшість тепло- та гідроелектростанцій. Це призвело до відключення світла для більшості споживачів в Україні. Крім світла, у багатьох регіонах зникла вода, опалення та мобільний зв'язок. Деякі споживачі у різних областях досі частково лишаються без комунікацій.

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