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Анастасія Шепелева
1 лютого 2023 р.
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Мистецький проєкт "Вишиті болем" - це опрацювання тих жахів, що їх пережили люди, котрі зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів. Йдеться про вигадані історії, але в їхню основу лягли реальні події. "Про сексуальне насильство під час війни говорити складно й боляче. Та дуже важливо підтримати тих, хто сам не готовий говорити про пережите. Ми хочемо допомогти їм заговорити, звернутися по допомогу й у такий спосіб розділити свій біль", - пояснила Наталя Ольберт-Сінько, одна з авторів проєкту "Вишиті болем".

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