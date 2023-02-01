Мистецький проєкт "Вишиті болем" - це опрацювання тих жахів, що їх пережили люди, котрі зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів. Йдеться про вигадані історії, але в їхню основу лягли реальні події. "Про сексуальне насильство під час війни говорити складно й боляче. Та дуже важливо підтримати тих, хто сам не готовий говорити про пережите. Ми хочемо допомогти їм заговорити, звернутися по допомогу й у такий спосіб розділити свій біль", - пояснила Наталя Ольберт-Сінько, одна з авторів проєкту "Вишиті болем".