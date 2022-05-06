Українська ракета вразила російський фрегат у Чорному морі - ЗМІ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину п'ятниці, 6 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини п'ятниці, 6 травня (час київський).

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає війну Росії проти України безпрецедентною подією. "Агресія Росії проти України - це найбільша катастрофа нашого часу", - заявив він на заході Übersee-Club у Гамбурзі. Агресивна війна Росії на винищення, за його словами, знаменує радикальний розрив із європейським мирним порядком, що встановився після закінчення "холодної війни". Шольц зазначив, що президент Росії Володимир Путін "і його режим" пішли на "навмисний вихід зі світової спільноти", що здавалося практично неможливим у XXI столітті.

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Російські війська активно застосовували авіацію та артилерію по місту Гуляйполе Запорізької області. Крім того, масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносяться ракетні та авіаудари, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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Українські військові уразили протикорабельною ракетою "Нептун" російський фрегат "Адмірал Макаров" у Чорному морі, повідомляє одеське видання "Думська" з посиланням на власні джерела. "За попередньою інформацією, фрегат не зміг ухилитися від української протикорабельної ракети "Нептун". Корабель сильно пошкоджений, але залишається на плаву. Поки що", - наголошують у виданні. У Генеральному штабі ЗСУ про це поки не повідомляли. Водночас у оновленому зведенні про втрати російської армії в Україні за останню добу кількість пошкоджених і знищених кораблів РФ збільшилася на один.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у п'ятницю на запитання про російський корабель відповів: "Ми не маємо такої інформації".

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