Українська ППО знищила всі 12 запущених РФ вночі "шахедів"

Українська ППО збила 12 "шахедів" і ще один невстановлений дрон над Дніпропетровщиною, Миколаївщиною і Запоріжжям.

Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії із протиповітряною обороною (ППО) інших складових Сил оборони в ніч на понеділок, 11 вересня, знищили всі 12 дронів типу "Shahed-136/131", які російські війська випустили по території України, повідомило командування Повітряних сил.

Також був збитий ще один дрон невстановленого типу. Росіяни запускали їх з південно-східного напрямку (райони населених пунктів Єйськ і Приморсько-Ахтарсь). Безпілотники збили у Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Також війська РФ застосовували тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. За попередньою інформацією Повітряних сил, ці ракети не призвели до втрат з українського боку.

Протягом минулого тижня війська РФ практично щодня атакували Україну ракетами і дронам. Під удари потрапили, зокрема, Київ, Одещина, Сумщина та Запоріжжя. Уламки дронів впали і на території Румунії.

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