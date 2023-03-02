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Фото: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Українська ППО збиває 80 відсотків російських ракет (онлайн)

Ольга Журавльова | Степан Смишляєв
47 хв. тому

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що українськи сили збивають 80 відсотків випущених ракет. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини четверга, 2 березня (час київський).

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Українська ППО збиває 80 відсотків випущених ворогом ракет, заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. 

"Відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює - 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійнішими і компетентними", - повідомив командувач. Він додав, що російські війська також змінили свою тактику і способи застосування засобів повітряного нападу, не зазначаючи деталі.

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​​Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак готовності Кремля до змістовних переговорів про мир в Україні.

"Навпаки, всі докази свідчать про протилежне. Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до того моменту, коли вона справді буде готова припинити свою агресію", - цитує голову американської дипломатії під час візиту до Узбекистану газета The New York Times.

++07.23++

Російські військові завдали у ніч на четвер, 2 березня, ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, двоє загиблих.

Як повідомляє ДСНС України, зруйнований один під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку.  "Станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжя підрозділами ДСНС врятовано 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду", - йдеться у повідомленні. Рятувальна операція триває.

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Українські військові відбили понад 170 атак на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, інформує генштаб ЗСУ.

Минулої доби російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Доннечині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також російські війська здійснили 21 авіаційний удар, завдали 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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