Українська писанка - нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО
Українська писанка увійшла до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Неймовірні писанки з різних куточків України - у фотогалереї DW.
Волинь
Писанки Волині стримані, багато бардового кольору, графічних і рослинних елементів, зображення знарядь праці.
Поділля
Писанці східного Поділля притаманні три основних кольори - чорний, червоний та жовтий та іноді зелений. Чорний символізує чорноземи та багатство. Ці кольори є й у килимах та вишиванках цього регіону.
Жмеринка, Вінницька область
На писанках, що їх створюють у Жмеринці, лінії широкі, а орнаментика виразна та велика.
Житомирщина
Писанки Житомирщини використовують рослинні мотиви і дзеркальну симетрію, тобто елементи розміщуються не хаотично. Зазвичай тут можна зустріти стилізовані дзвоники, тюльпани, троянди. Писанку часто ділять візуально на кілька частин.
Херсонщина
На Херсонщині писанки дуже яскраві, хоча інколи трапляються синій та фіолетовий кольори. Багато рослинних мотивів та мотивів сонця, елементів, що символізують воду.
Луганщина
Писанки Луганщини вирізняються зеленими та червоними кольорами, зображеннями великих орнаментів рослин.
Одещина
Писанки Одещини містять доволі крупні елементи й червоно-білі або зелено-білі барви. Розповсюджені тут геометричні мотиви, поєднані з деякими рослинними символами. Є писанки зі символами води - хвилястими та паралельними лініями.
Полтавщина
Писанкам Полтавщини притаманна велика кількість яскравих кольорових символів на червоному чи зеленому тлі, але тут можна побачити і жовтий, і чорний кольори, квіти, геометрію, символи сонця.
Сумщина
Писанки Сумщини містять багато рослинних орнаментів, зазвичай писанка поділена на дві рівні частини, при цьому візерунок наноситься однаковий на кожну з них. Орнаменти здебільшого солярні, наприклад зорі та сонечка.
Івано-Франківщина
Писанки Івано-Франківщини дуже різноманітні і відрізняються стилістикою майже у кожному селі. Але здебільшого писанка надзвичайно яскрава - багато жовтих та червоних кольорів, містить також багато дрібних графічних елементів та стилізоване зображення тварин. На фото: писанки с. Космач, Косівського району.
Тернопільщина
На Тернопільщині часто зустрічаються писанки, прикрашені хвильками, безконечником, кривульками, павучками та квітами.