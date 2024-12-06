Писанки Івано-Франківщини дуже різноманітні і відрізняються стилістикою майже у кожному селі. Але здебільшого писанка надзвичайно яскрава - багато жовтих та червоних кольорів, містить також багато дрібних графічних елементів та стилізоване зображення тварин. На фото: писанки с. Космач, Косівського району.