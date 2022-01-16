Українська мова стала обов'язковою для національних і регіональних видань в Україні

В Україні з неділі, 16 січня, набула чинності вимога мовного закону до видавців загальнодержавних та регіональних друкованих ЗМІ щодо обов'язкового використання у виданнях української мови. Випускати продукцію іншими мовами, наприклад, російською, не забороняється, проте тим видавцям, які захочуть скористатися цим правом, необхідно буде видавати такий же тираж і українською - що у багатьох випадках економічно невигідно. Основою для переходу є мовний закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 2019 року.

За цим законом, усі мовні версії видання мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів та видаватися в один день. Поширювати за передплатою друковані ЗМІ, видані не українською, дозволено, якщо засновники забезпечили можливість передплати в Україні такого ж видання українською.

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Ідеться про загальнонаціональні та регіональні (тобто такі, що продаються в кількох областях) видання - місцева преса ще два роки може виходити без української версії.

Порушникам загрожують штрафи від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800-8500 гривень). Штраф за повторне порушення складе від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів (8500-11900 гривень). Притягувати порушників до адміністративної відповідальності має Уповноважений із захисту державної мови, але не одразу, а з 16 липня 2022 року.

Більшість видань перейшла на українську заздалегідь

Більшість друкованих видань, за даними видання "Детектор медіа", почала готуватись до переходу заздалегідь. Окремі друковані ЗМІ перейшли на українську ще у 2021 році.

На початку грудня українізувався глянцевий журнал ELLE Ukraine. 2 січня 2022 року україномовним став Playboy Ukraine, 10 січня - газета "Вести". 13 січня українською вперше вийшли "КП в Украине" та "Факты и комментарии", 14 січня - журнал "Фокус". Повністю українською почали видаватися всі видання UMH Group ("Корреспондент", "Футбол", "Теленеделя" тощо), журнали "Бурда" та Viva.

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Головний редактор суспільно-політичного тижневика НВ, який почав виходити українською в серпні 2021 року, Віталій Сич зазначив, що 20 відсотків читачів були готові відмовитись від передплати через зміну мови. "Я думав, що буде 40-50 відсотків. А якщо йдеться лише про 20 відсотків, то ми зможемо це пережити", - цитує його "Детектор медіа".

Редактори ЗМІ пояснюють, що видавати журнал чи газету двома мовами не лише дорого: є ще проблеми з виконанням закону. Адже невідомо, яку частину накладу дистрибутори візьмуть на продаж. А в місцях продажу друкованих ЗМІ, за законом, не менше 50 відсотків назв видань мають бути українською.