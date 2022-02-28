Українська і російська делегації завершили перший раунд переговорів

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-27 лютого читайте тут.

Хроніку першої половини дня 28 лютого читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями понеділка з 15.00 (час київський)

++06.25++

Делегації України та Росії завершили перший раунд переговорів. "Основною метою було обговорення питань припинення вогню і бойових дій на території України. Сторони визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітились певні рішення", - повідомив журналістам член української делегації, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Щоби ці рішення мали можливість бути імплементованими, сторони їдуть на консультації до Києва та Москви. Найближчим часом може бути проведений новий раунд переговорів.

++18.05++

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Фото підписання опублікував Telegram-канал президентської партії "Слуга народу". Лист направлений на ім'я президента Франції, головуючої в Раді ЄС, Еммануеля Макрона, президента Європейської ради Шарля Мішеля, очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли.

++ 17:50++

Меру Куп’янська Харківської області, який 27 лютого передав владу російським військовим, прокуратура повідомила про підозру в держзраді та посяганні на територіальну цілісність і незалежність України. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, йому загрожує позбавлення волі до 15 років.

Тим часом, за даними глави Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, мера Південного, разом з його заступником і керівником місцевого відділу поліції вже затримали за підозрою в держзраді.

++17:35++

YouTube заблокував в Україні російські канали "Первый канал", "Россия24", "Россия1", Tass, "Риа Новости", РБК, "Телеканал Звезда", повідомляє в Telegram українське міністерство цифрової трансформації.

++17:25++

Україна готує заявку на членство в Європейському Союзі, повідомив у Twitter прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

++17.15++

Традиційно нейтральна Швейцарія приєднається до санкцій ЄС щодо РФ через вторгнення російських військ в Україну, в тому числі щодо президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це оголосив швейцарський президент Ігнаціо Кассіс, передає агенція AFP.

++17.00++

Кабінет міністрів України на виконання указів президента Володимира Зеленського ухвалив рішення про виплату військовим, які беруть участь в бойових діях, 100 тисяч гривень на місяць. Сім'ям тих, хто загине у війні, виплачуватимуть 15 мільйонів гривень. Проце повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

++16.40++

Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд, повідомив член делегації України, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

++16.25++

Українці відправили армії 1,5 мільярда гривень невикористаних коштів з "єПідтримки" - програми виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

++16.10++

Десятки тисяч людей вийшли на підтримку України в Кельні. В центрі міста влаштували велику ходу за мир. Організатори заявили про 150 тисяч учасників. Місцева поліція повідомила про щонайменше 50 тисяч, передає наша кореспондентка.

На чолі ходи везли інсталяцію: закривавленого голуба миру, проштрикнутого російським прапором. Багато учасників несли саморобні прапори України, плакати з написами "Fuck Putin", "Stand with Ukraine", "Руки геть від України", "Путін - убивця і терорист", "Припиніть війну" тощо.

++15.40++

Російські військові здійснили масований обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Харків щойно масовано обстріляний з "Градів". Десятки загиблих і сотні поранених" - написав він у Facebook і додав відео обстрілу, зняте очевидцями.

++15:05++

США запровадили санкції проти російського центробанку. OFAC, підрозділ американського міністерства фінансів, відповідальний за правозастосування в галузі санкцій, випустив директиву, яка забороняє резидентам США будь-які транзакції з Центробанком і мінфіном РФ, а також із Фондом національного добробуту. "Директива про суверенні угоди підірве спроби Росії підтримати свою валюту, що стрімко знецінюється, обмеживши глобальну пропозицію рублів і доступ до резервів, які Росія може спробувати обміняти для підтримки рубля", - йдеться у заяві.