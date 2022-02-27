Українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю - Зеленський

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-26 лютого читайте тут. Хроніку першої половини дня 27 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 27 лютого (час київський)

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Офіційно: українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в ділянці річки Прип'ять. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко "взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", написав Зеленський.

++15.16++

Франція та Італія закривають повітряний простір для російських літаків та авіакомпаній у відповідь на війну Росії проти України. Раніше аналогічне рішення ухвалили Німеччина, Ірландія та низка інших європейських країн.

++14.50++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в українській столиці від початку нападу Росії загинули дев'ять мирних жителів, у тому числі одна дитина. Також померли чотири невстановлені особи та 18 військових і бійців теробони. Поранено 106 людей, із яких 47 цивільних, зокрема, троє дітей. Мер столиці заявив, що російських військ у Києві зараз немає. Кличко попросив киян зберігати витримку й залишатися вдома або в укриттях.

++14.35++

Італія оголосила про виплату Україні 110 мільйонів євро негайної фінансової допомоги.

++14.25++

Уряд Чехії схвалив подальшу військову допомогу Україні на суму 400 мільйонів крон (18,23 мільйона доларів), повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова.

++14:00++

Кораблі Військово-морського флоту Росії захопили в полон іще два цивільних українських судна, заявила Державна прикордонна служба України. За цими даними, у суботу РФ оголосила про "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря. Танкер "Афіна", який перебував в територіальних водах Румунії, за 22 милі від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Суховантаж "Принцеса Ніколь" також перебував у територіальних водах Румунії та прямував до острова Зміїний. Майже одразу після того, як обидва цивільні кораблі підійшли до військових кораблів РФ, вони припинили виходити на зв'язок. А в неділю вранці системи автоматичної ідентифікації показали перебування цих кораблів за 18 миль від анексованого Криму. ДПСУ заявила про піратське захоплення двох цивільних суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів.