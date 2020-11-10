Українська делегація в ТКГ ініціює позачергове засідання

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі у середу, 25 листопада, під час відеоконференції ініціювала проведення наступного тижня позачергового засідання ТКГ, на якому пропонує розглянути шість питань.

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Як повідомляється на сторінці української делегації у соціальній мережі Facebook, на ініційованому українською стороною засіданні планується розглянути питання звільнення утримуваних осіб і "розблокування російською стороною роботи КПВВ" на Донбасі.

Також українська сторона пропонує винести на позачергове засідання питання фіналізації домовленості щодо 19-ти ділянок розмінування, домовленості щодо чотирьох нових ділянок розведення сторін, забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, а міжнародних гуманітарних організацій - до утримуваних осіб.

Чергове засідання ТКГ заплановане на 16 грудня.

Кравчук бачить вихід у саміті "нормандської четвірки"

Як зазначається у повідомленні, голова української делегації Леонід Кравчук вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті під час саміту "норманндської четвірки" у Парижі в грудні 2019 році, до кінця цього року.

Українська делегація у ситуації, що склалася, пропонує проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у "нормандському форматі", на якій лідери держав підбили би підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті на саміті в Парижі, а також обговорили плани щодо їхнього подальшого виконання.

Гризлов критикує Київ

Тим часом представник Росії у ТКГ Борис Гризлов за підсумками засідання знову розкритикував українську сторону, закинувши їй небажання вести діалог з Донбасом, а також стверджуючи про створення Києвом перешкод для обміну утримуваними особами.

"Українська влада не йде на діалог з Донбасом, дезавуювавши попередні домовленості, зриває ухвалення рішення щодо заходів виконання режиму припинення вогню, ігноруючи багаторазові пропозиції Донецька і Луганська, які включають у себе уточнення функціонування координаційного механізму з верифікації порушень. Неухвалення рішень може призвести до загострення ситуації та ескалації конфлікту", - сказав Гризлов після засідання ТКГ, цитує інформагентство "Інтерфакс".

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Як повідомлялося, 28 жовтня учасники засідання Тристоронньої контактної групи домовилися про відкриття з 10 листопада двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду на Донбасі. Але напередодні означеної дати відкриття КПВВ українська делегація в ТКГ звинуватила російську сторону в зриві домовленостей і відмові відкривати КПВВ. У свою чергу в "ЛНР" заявили, що одночасне відкриття КПВВ на Донбасі не відбудеться через зміну українською стороною "переговорної позиції".

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