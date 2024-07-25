Україна відмовилась від участі в засіданні Радбезу ООН

Українська делегація в ООН відмовилась брати участь у засіданні Ради безпеки ООН під головуванням Росії і яке було скликане нею. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті постійного представництва України в ООН у четвер, 25 липня. У заяві наголошується, що це вже шістнадцяте засідання Радбезу з вересня 2022 року, скликане Росією для розгляду "надуманої проблеми "поставок зброї в Україну".

Українське представництво наголошує, що "частота таких засідань навряд чи може допомогти Росії підвищити довіру до її фейкових наративів", оскільки вони часто повністю суперечать один одному. Як приклад в представництві наводять ракетний удар військ РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. "Протягом тижня російська делегація надала тут, у штаб-квартирі ООН, два різних пояснення цього жахливого злочину", - йдеться у заяві.

Спершу постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на засідання Радбезу заявив, що у дитячу лікарню нібито влучила українська ракета системи ППО. За тиждень після його заяви міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пресконференції в штаб-квартирі ООН приписав пошкодження "Охматдиту" уламкам російських ракет, які слідували до нібито воєнних цілей, нагадують у українському представництві.

"Ми очікуємо, що члени Ради використають засідання 25 липня для того, щоб поставити запитання представнику Путіна про те, яку брехню російська делегація збирається поширювати далі - брехню Небензі про "єдину українську ракету ППО" чи брехню його боса Лаврова про залишки російської ракети, збитої українською ППО", - наголошують в українській делегації.

Водночас українська сторона також закликала членів Радбезу ООН нагадати РФ про докази, представлені 9 липня 2024 року делегацією України, які свідчать про те, що об’єкти "Охматдиту" були уражені російською ракетою Х-101.

Україна не вважає брати участь в засіданнях Радбезу під головування РФ

У заяві українське представництво вкотре наголосило, що "Росія не має права ні з юридичної, ні з моральної точки зору головувати в Раді безпеки".

"У зв’язку з цим ми не вважаємо за можливе брати участь у засіданнях Ради безпеки під головуванням Російської Федерації, якщо немає обґрунтованих причин, пов’язаних з необхідністю доведення термінової інформації до відома Ради, як це було після нещодавнього російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, Росія з початку липня головує у Раді безпеки ООН строком на один місяць на ротаційній основі.