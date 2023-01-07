Авіація за добу завдала один удар по військах РФ - Генштаб

Потягом 6 січня російські війська завдали по території України один ракетний удар та здійснили 20 обстрілів з РСЗВ. Українська авіація за добу завдала одного удару по військах окупантів - заява Генштабу ЗСУ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 7 січня (час київський)

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Потягом 6 січня російські війська завдали по території України один ракетний удар та здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. За цими даними, з різних видів озброєнь окупаційні підрозділи обстрілювали населенні пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, та Херсонському напрямках.

"Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захопленння Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку", - зазначили в Генштабі.

За цими даними, українська авіація протягом минулої доби завдала одного удару по району зосередження російських військ, ракетні війська і артилерія - вразили чотири райони зосередження сили та техніки противника, і два склади пально-мастильних матеріалів.

За минулу добу українські війська відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Окупаційні війська змусили отримати російські паспорти три тисячі працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і вивели гривню з обігу в Енергодарі. "Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", - йдеться в дописі Генштабу у Facebook.

Тим часом в Бєлгородській області Росії через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в місцева поліція обходить квартири та будинки, проводить перепис чоловічого населення призовного віку та "бесіди щодо популяризації служби", зазначається у повідомленні.



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