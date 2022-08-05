Українська армія звільнила село на Харківщині

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 5 серпня (час київський).

++12.25++

В Миколаєві вводять подовжену комендантську годину на найближчі вихідні, повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім. Заборона на пересування містом триватиме з 23.00 5 серпня до 05.00 8 серпня.

++11.50++

Збройні сили України звільнили від окупантів село Дмитрівку в Ізюмському районі Харківщини, повідомляє голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. За його інформацією українські військові "знищили багато техніки та піхоти противника". Зараз армійці закріплюють позиції поблизу села.

++11.30++

Канада відновлює тренування українських військових в рамках місії Unifier, яку призупинила у лютому перед російським вторгненням. Щоправда - в Великобританії, туди 12 серпня 90 канадських солдатів, повідомила міністерка оборони північноамериканської країни Аніта Ананд.

Читайте докладніше: Канада навчатиме українських військових у Великобританії

Дивіться також:

Як британці українських новобранців до фронту готують (11.07.2022)

++11.10++

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області, постраждалих серед мирного населення немає. "За попередніми даними, окупанти випустили чотири ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Унаслідок ворожого вогню повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено господарські будівлі та гаражі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, яка порушила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

++11.00++

Майже 2000 підприємств, та понад 4800 приватних підприємців перереєструвалися за окупаційними правилами у Запорізькій, Херсонській та Харківській областях, стверджує окупаційна адміністрація Херсонщини. В регіоні процес перереєстрації подовжено до 1 вересня начебто через "збільшення кількості відповідних звернень до податкової служби"

++10.50++

Влада України домагається розширення угоди щодо експорту зерна через Чорне море та включення до неї іншої української продукції. В угоді йдеться про логістику, рух суден Чорним морем, тому, зокрема, залізну руду, можна було б вивозити з України тим самим шляхом, заявив виданню Financial Timesзаступник міністра економіки України Тарас Качка. 1 серпня з порту Одеси вийшло перше суховантажне судно з українським зерном, через два дні він пройшов перевірку в Стамбулі і попрямував до Лівану. Угода про експорт українського продовольства морським шляхом було укладено у Стамбулі наприкінці липня.

Читайте також: Аритмія "сталевого серця": чому зупиняються гірничо-металургійні гіганти Кривого Рогу

++10.40++

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який йде з посади, закликав міську владу Берліна переглянути своє рішення щодо виставки розбитої на війні в Україні російської військової техніки, повідомила газета Tagesspiegel. Влада відповіла відмовою на заявку двох музейних операторів, готових влаштувати виставку перед посольством РФ у центрі Берліна. "Знищена російська військова техніка на виставці дозволила б людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", - сказав Мельник виданню. За його словами, "українці шоковані тим, що влада округу Мітте відхилила заявку". Він назвав це рішення "справжнім скандалом". Виставка знищеної в Україні російської військової техніки раніше відбулася у Варшаві, Вроцлаві та Празі.

++09.55++

Російська армія обстріляла Корабельний район Миколаєва з далекобійної артилерії "Піон", снаряд влучив у приватний будинок, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Детальна інформація щодо постраждалих уточняється.

"Вночі та зранку, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків", - зазначив Кім у Telegram.

++09.45++

Дії росіян на Запорізькій АЕС, ймовірно, підірвали безпеку нормальної роботи станції, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії. "Після п’яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими", зазначають у звіті. Російські війська, ймовірно, діють у районах, прилеглих до електростанції, зокрема у сусідньому місті Енергодар і використовують свої артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, для обстрілів території України на західному березі річки Дніпро. Російська армія використовує захищений статус атомної електростанції, щоб зменшити ризик для свого обладнання та персоналу від нічних українських атак, наголошують у відомстві.

++09.25++

Під час нічного обстрілу Миколаєва поранені троє цивільних, пише мер міста Ігор Терехов. За його словами, під удар артилерії потрапили Салтівський, Індустріальний райони та Павлово Поле в Шевченківскому районі міста.

"Постраждали житлові будинки, навчальні заклади, рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. У багатьох квартирах вибито вікна. Є інформація про осколкові прильоти до квартир городян", - повідомляє мер Харкова.

++09.15++

Росія 9 серпня запускає з космодрому "Байконкур" іранський супутник "Хайям". Оснащений камерами високої роздільності. апарат дозволить Тегерану шпигувати за військовими об’єктами на Близькому Сході, але спочатку Москва має намір використати космічний апарат проти України, стверджує американська газета Washington Post, посилаючись на власні джерела у розвідці .

++09.00

Перший караван із трьох суден з українським зерном вийшов рано вранці у п'ятницю з портів Великої Одеси, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. "На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії", - написав він у фейсбуці.

++08.22++

У ніч на п'ятницю російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя, пошкодивши об'єкт інфраструктури без , повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. "Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя, постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі вранці.

++08.15++

Голова окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо потрапив до лікарні для термінового медичного огляду. Як пише він у своєму телеграм-каналі, керувати адміністрацією тимчасово буде "голова уряду" Сергій Єлісєєв, росіянин, який до переведення в Херсон керував апаратом уряду Калінінградської області РФ.

++08.05++

Оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило про знищення на Херсонщині чотирьох зенітно-ракетних систем С-300. "Саме з таких систем російські терористи обстрілюють Миколаїв останніми тижнями", - радіє мер міста Олександр Сєнкевич.

++07.55++

На Дніпровщині вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, повідомляє голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"По Нікополю ворог двічі поцілив з "градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд", пише Резніченко. За його інформацією, армія РФ також обстріляла з "ураганів" та ствольної артилерії Карпівська та Зеленодольська громади у Криворізькому районі.

++07.40++

На Донбасі армія РФ наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Її мета створити сприятливі умови для взяття Соледару та Бахмуту, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк, йдеться у щоденному ранковому зведенні генштабу збройних сил України.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснювала обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Штурмові дії росіян з метою покращення тактичного положення, успіху не мали, відзначають у генштабі. На Авдіївському ж напрямку ведуться бої

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики.

На Харківському напрямку армія РФ вела обстріли в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

Також росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних населених пунктах на Чернігівщині: Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода, також Старикове на Сумщині.

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.

У генштабі зазначають, що росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

++07.20++

Ще два судна зі збіжжям покинули українські порти: Rojen - Чорноморськ, Navistar порт Одеси