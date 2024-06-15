Україноскептик Пеллегріні став президентом Словаччини

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні офіційно вступив на посаду президента країни. У суботу, 15 червня, 48-річний соратник нинішнього керівника словацького уряду Роберта Фіцо, склав присягу на урочистій церемонії в Братиславі.

В інавгураційній промові Пеллегріні закликав громадян країни подолати соціальні розбіжності. За словами Пеллегріні, він волів би завоювати повагу і тих словаків, які за нього не голосували.

Пеллегріні й скепсис щодо України

Пеллегріні вважається союзником прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який кілька тижнів тому був серйозно поранений унаслідок замаху і не міг особисто бути присутнім на інавгурації. Так само Пеллегріні беззастережно підтримував україноскептичний курс словацького прем’єра, приміром, закликаючи до "обережності" в питаннях постачання Заходом озброєнь Україні.

"Для нас війна була лише поняттям з підручників історії - і раптом вона тут, в межах видимості нашого східного кордону", - визнав Пеллегріні, говорячи про Україну у своїй інавгураційній промові. Він заявив, що треба допомогти сусідній країні досягти справедливого миру, утім не конкретизував, як саме, пише агенція dpa.

Демарш опозиції через запрошення російського дипломата

Тим часом опозиційний рух, який очолює колишній прем'єр-міністр Ігор Матович, не взяв участі в церемонії інавгурації на знак протесту проти того, що на неї також був запрошений представник російського посольства. Опозиційна партія розкритикувала це як свідчення "абсолютного ігнорування страждань беззахисних жертв" російської агресії проти України.

Дотепер Пеллегріні очолював партію "Голос - соціальна демократія", що входить до правлячої коаліції. У квітні він здобув перемогу в другому турі президентських виборів, отримавши 53,1 відсотка голосів, обійшовши свого опонента - члена ліберальної партії "Свобода і солідарність" Івана Корчока, який набрав 46,8 відсотка голосів.

Побоювання опозиції

Відтепер лівий націоналістичний табір займає дві найважливіші політичні посади в країні. Опозиція побоюється, що завдяки цьому правляча коаліція проштовхуватиме суперечливі плани, як-от запропонований розпуск суспільного радіо і телебачення RTVS, пише dpa.

Президент Словаччини виконує переважно представницькі функції. Він призначає прем'єр-міністра і членів уряду та є головнокомандувачем збройних сил. Він має повноваження ветувати ухвалені парламентом закони, хоч парламент може подолати це вето, уточнює агенція dpa.