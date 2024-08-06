Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виділення 4,2 млрд євро

Україна розраховує отримати транш обсягом 4,2 мільярда євро у рамках Ukraine Facility вже у серпні, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Загалом у 2024 році підтримка від ЄС за цією програмою має сягнути 16 мільярдів євро.

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні платежу обсягом майже 4,2 мільярда євро у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility (Українського фонду ЄС). Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Ради ЄС, оприлюдненому у вівторок, 6 серпня.

"У ухваленому сьогодні рішенні Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Плані України, для отримання грошей, які будуть виплачені в рамках програми", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Зокрема, йдеться про реформи у сферах управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовища, енергетик та розмінування.

Гроші спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна очікує отримати транш від ЄС вже у серпні. "За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою 16 мільярдів євро. Ми чітко йдемо за графіком виконання усіх індикаторів. Всі реформи виконуємо. Ухвалюємо всі необхідні зміни", - наголосив він у дописі у Telegram.

В міністерстві фінансів, своєю чергою, додали , що гроші ЄС будуть спрямовані на "першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету". "Міжнародна допомога відіграє вирішальну роль у забезпеченні бюджетної ліквідності та збереженні макрофінансової стабільності в умовах невизначеності", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко, якого цитує пресслужба відомства.

У мінфіні нагадали, що у межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету України цього року вже надійшло 7,9 мільярда євро.

Ukraine Facility

Рада ЄС ще 28 лютого ухвалила три законодавчі акти, пов'язані з переглядом багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, чим також започаткувала інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро.

Україна та ЄС також підписали угоду загальним обсягом 27 мільярдів євро на 2024-2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility. Транші Київ отримуватиме щоквартально за умови виконання індикаторів, визначених у Плані України.