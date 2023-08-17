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Українці за три дні зібрали чверть мільярда гривень на дрони

Аліна Коломієць
2 год. тому

За три дні українці задонатили 235 мільйонів гривень на купівлю військовим 10 тисяч дронів-камікадзе.

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Військовий ЗСУ з дроном біля Нью-Йорка на Донбасі
Військовий ЗСУ з дроном біля Нью-Йорка на ДонбасіФото: Wojciech Grzedzinski/AA/picture alliance

Українцям вдалося зібрати 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів-камікадзе всього за три дні, повідомив у четвер, 17 серпня, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

За його словами, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні доукомплектують бойовими частинами на 57 мільйонів гривень. "Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій", - наголосив Федоров.

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Зеленський: Нарощуємо виробництво дронів у рази

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами щодо постачання потрібних дронів, а також "у рази" нарощує виробництво власних безпілотників.

"У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники,  засоби радіоелектронної боротьби, військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання - це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Дрони - це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони - це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками", - сказав він увечері 16 серпня у відеозверненні.

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