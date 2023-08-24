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"Українці - натхнення для європейців": світ вітає Україну

Євгенія Наконечна
24 серпня 2023 р.

Світові лідери у своїх привітаннях з нагоди Дня незалежності України захоплюються мужністю українського народу й обіцяють і надалі стояти поруч.

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Україна святкує 32 річницю незалежності
Україна святкує 32 річницю незалежностіФото: President Of Ukraine/APA Images/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у своєму привітанні з нагоди Дня незалежності України 24 серпня підкреслив силу і мужність українського народу. "Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу вашого народу. Це саме ті принципи, які захищає вся ваша країна у відважній боротьбі проти жорстокої агресії Росії. Ми захоплюємося вашою мужністю та силою", - написав він в соціальній мережі Х.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що українці є натхненням для європейців. "Сила України - в її людях. У їхній мужності, силі та незламній надії на майбутній миру та процвітання в об'єднаній Європі. Вони є натхненням для всіх європейців", - сказала вона у відеозверненні, опублікованому у соцмережі Х.

США: Ми стоїмо поруч з вами у боротьбі

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму привітанні наголосив на підтримці України у її боротьбі з Росією, яка триває вже півтора року. "Разом з вами ми відзначаємо понад три десятиліття існування незалежної країни, а також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали свої життя, захищаючи вашу країну. Ми стоїмо поруч з вами у боротьбі за вашу улюблену країну", - йдеться у привітанні, опублікованому 24 серпня на сайті Держдепартаменту США.

"Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна переможе, а Росія заплатить високу ціну за те, що вона зробила. Сполучені Штати і надалі стоятимуть поруч з вами і працюватимуть з нашими союзниками і партнерами над тим, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, відновлення і процвітання", - наголосив Блінкен.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель також наголосив на довоготривалій підтримці українців: "Вітаю український народ з Днем Незалежності України. Ви боретеся за свою свободу і мужньо захищаєте цінності, які ми поділяємо. Європа твердо стоїть поруч з вами. Наше майбутнє - разом".

Президентка Європарламенту Роберта Мецола своєю чергою висловила переконання, що свобода та незалежність чекає на Україну в майбутньому. "Свобода, суверенітет, незалежність. Це те, що Україна заслуговує, що підтримує Європа, і те, що чекає на неї у майбутньому. У День Незалежності ми підтверджуємо нашу відданість Україні. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки буде необхідно. Як ми це робимо останні 18 місяців", ­- написала президентка у мережі Х.

Будівлі інституцій ЄС в кольорах прапору України

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму привітанні зазначив, що Україна продовжує робити усе необхідне, щоб захистити від агресії РФ свою свободу та незалежність. "Латвія була з Україною з першого дня російської агресії. І я впевнений, що з підтримкою Латвії та інших союзників Україна досягне успіху та справедливість буде відновлено", - наголосив Рінкевичс у своєму відеозвененні. 

Напередодні Дня Незалежності України декілька європейських інституцій в Брюселі підсвітили свої будівлі у кольори українського прапора. Політики поділились фото будівель Європарламенту, Європейської комісії та Європейської зовнішньополітичної служби у соцмережах: "Синій і жовтий кольори символізують мужність і стійкість хороброго народу України."

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