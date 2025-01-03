Українцям у Польщі розсилають фейкові листи з "повісткою"

Польські дипломати запевнили, що листи є фейковими, а українські нагадали, що можна добровільно долучитися до "Українського легіону".

Українським чоловікам, які мешкають у Польщі, надходять листи нібито від Управління у справах іноземців, в яких попереджають про візит польських чиновників і подальше відправлення в пункт мобілізації для служби в Збройних силах України (ЗСУ).

Один із таких листів оприлюднило саме Управління , запевнивши, що не є його автором. "Лист закликає громадянина України проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією. Управління у справах іноземців наголошує, що не є автором таких листів", - йдеться у повідомленні.

Посольство України в Польщі також заявило в п'ятницю, 3 січня, що такі листи є підробкою. "Інформуємо, що на території Республіки Польщі не здійснюється надсилання до громадян України повісток про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів", - йдеться у повідомленні.

"Український легіон"

Разом з тим дипломати нагадали громадянам України, які перебувають за кордоном, що ті можуть добровільно долучитися до лав "Українського легіону ".

У листопаді повідомлялося, що перша група добровольців зі складу "Українського легіону", який формується у Польщі, підписала контракти зі ЗСУ. Процедура відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генеральному консульстві України в Любліні. За словами представника центру Петра Горкуші, заявки на приєднання до "Українського легіону" подали понад 600 людей.