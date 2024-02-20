Берлін заборонив проєктувати на посольство РФ кадри війни

Організація Vitsche, яка об'єднує українців у Німеччині, хотіла в річницю повномасштабного російського вторгнення проєктувати на будівлю посольства Росії фотографії та відео війни, але суди заборонили.

Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга підтвердив у середу, 21 лютого, рішення суду нижчої інстанції, яким той заборонив проєктувати на будівлю посольства РФ у Німеччині кадри війни Росії проти України. Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Організація Vitsche ("Віче"), яка об'єднує українців у Німеччині, хотіла у річницю початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого 2024 року, протягом години проєктувати на будівлю російського посольства фотографії та відео війни.

20 лютого Адміністративний суд Берліна аргументував свою відмову тим, що згідно з Віденською конвенцію про дипломатичні відносини держава, де розташоване посольство, зобов'язана захищати будівлю представництва, "щоб не завдати шкоди гідності дипломатичної місії".

Українці подали апеляцію, але програли і її. Вищий адміністративний суд обґрунтував рішення тим, що проєкція на будівлю порушить положення міжнародного права про захист посольств, оскільки використає їхню власність без їхньої згоди, а право на свободу вираження поглядів і зібрань не поширюється на такі дії.

Водночас суд постановив, що оскільки мирні демонстрації перед будівлями посольств дозволені, то активісти зможуть встановити екрани, на які проєктуватимуть зображення та відео, на вулиці.