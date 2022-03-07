 Україна звинувачує РФ у зриві відкриття гуманітарних коридорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

Україна звинувачує РФ у зриві відкриття гуманітарних коридорів

Росія 13-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 8 березня.

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Hаслідки авіаудару з боку РФ на Житомирщині

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 7 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями вівторка, 8 березня (час київський) 

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Командування українських повітряних сил ЗСУ повідомляє у Facebook про перехоплення українськими силами російської "крилатої ракети" та знищення "у повітряному бою поблизу столиці одразу двох ворожих винищувачів". "Третій - у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська", - додано у повідомленні. Крім того, Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки. Ще протягом доби 7 березня березня є дані про збиття одного російськогно гелікоптера та трьох винищувачів.

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Україна звинувачує Росію у зриві запланованого на 8 березня відкриття гуманітарних коридорів. Хоча маршрут було погоджено з Москвою, а також з Міжнародним комітетом Червоного Хреста через Полтаву, Москва поштою запропонувала нові маршрути лише через Росію та Білорусь, заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця у Нью-Йорку на екстреній нараді з гуманітарної ситуації в Україні. "Закликаю російську сторону повернутись до раніше узгоджених маршрутів, щоб дозволити українським та іноземним громадянам виїхати до Європи", - цитує його агентство dpa.

Між тим представник РФ при ООН Василь Небендзя на тому ж засіданні намагався запевнити, що евакуація буде запропонована також у бік українських міст на захід від Києва. Хоча у заяві російського міноборони незадовго до цього йшлося про те, що гуманітарні коридолри будуть прокладені у бік РФ та Білорусі. 

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США спрямовують ще 500 військових для посилення своєї присутності у Європі. Високопоставлений представник Пентагону заявив під час телефонного брифінгу з журналістами, що військових направлять до Німеччини, Греції, Польщі та Румунії. Серед іншого, їхнім завданням буде підтримувати зусилля захисту повітряного простору країн НАТО. Загалом у Європі постійно або тимчасово перебувають близько 100 тисяч солдатів США. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про передислокацію додаткових американських військ до країн Балтії. Найближчими днями до Литви мають прибути ще 400 військових, заявив він після зустрічі з главою литовського міністерства закордонних справ Габріелюсом Ландсбергісом у Вільнюсі.

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Прем'єр-міністри Великобританії Борис Джонсон, Канади Джастін Трюдо та Нідерландів Марк Рютте записали спільне відео в підтримку України. "В цей критичний момент ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук військової машини Володимира Путіна", - сказав Джонсон. Лідери запевнили в єдності щодо надання Україні оборонної військової та гуманітарної допомоги, а також щодо накладення санкцій на Росію.

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Український президент Володимир Зеленський підписав указ про відкликання військових, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях, в Україну для посилення армії у відсічі збройній агресії РФ. Документ опублікував у Facebook заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

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    Автор: Микола Пермяков


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