Анексія: Україна звернулася до Міжнародного суду ООН

220-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 1 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 1 жовтня (час київський).

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Україна звернулася до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй в Гаазі у зв'язку зі спробою анексії її територій Росією, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Україна офіційно повідомила Міжнародному суду, що цей крок грубо порушує юридично його зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Ми закликаємо суд розглянути справу по суті якнайшвидше", - написав очільник українського дипломатичного відомства в Twitter. Ідеться про проміжне рішення суду на користь України за позовом проти Росії, яким він, зокрема, зобов'язав Москву "негайно зупинити військові операції, розпочаті 24 лютого на території України".

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Вночі російська армія обстрілювала з артилерії Есманьську громаду Сумської області. "Шість прильотів", - повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Руйнувань і жертв, за його словами, немає.

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На Харківщині за добу госпіталізували двох людей, поранених внаслідок обстрілів з боку РФ. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, в Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років, в Харківському на розтяжці підірвався чоловік 39 років. Під російським вогнем були населенні пункти Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об‘єкті та в багатоквартирному будинку.

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Білий дім про заявку України в НАТО: Наразі - не на часі

У Білому домі вважають, що питання членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) має вирішуватися в "інший час", а зараз актуальніше надалі підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією. Таку заяву зробив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

"Протягом десятиліть Сполучені Штати чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей для НАТО. Будь-яке рішення щодо членства в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу та країнами, які прагнуть приєднатися. Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати Україну - це практична підтримка на місцях в Україні, і що процес у Брюсселі слід розпочати в інший час", - сказав він.

Тим часом видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що рішення України щодо подачі заявки на пришвидшений вступ до Альянсу стало несподіванкою для адміністрації Байдена.

Читайте докладніше: Білий дім про заявку на пришвидшений вступ України в НАТО: Зараз - не на часі

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В Лиманському котлі можуть бути близько п'яти тисяч російських військових. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Там їх близько п’яти тисяч, точної цифри поки немає", - сказав він каналу FreeДом. У свою чергу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live", що за різними оцінками в Лимані - від 2,5 тисячі до 5,5 тисячі військових РФ.

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Внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні загинули щонайменше 399 дітей, більше 783 зазнали поранень. Про це повідомляє офіс генерального прокурора України. При цьому цифри не остаточні, оскільки триває робота з встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Вночі Миколаїв двічі зазнав обстрілів з боку РФ.

Російські війська завдали удару іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згодом місто масовано обстріляли ракетами типу С-300. Крім п'ятиповерхівки в одному районі, численних пошкоджень зазнали приватні та двоповерховий житловий будинок в іншому районі. Також внаслідок обстрілу пошкоджене складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина.

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Байден затвердив надання Україні 12,3 мільярда доларів

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає понад 12,3 мільярда доларів екстреної допомоги Україні.

Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Зокрема, 7,8 мільярда доларів передбачені на військову допомогу Україні, 4,5 мільярда - на підтримку економічної стабілізації та 35 мільйонів доларів - на забезпечення ядерної безпеки та реагування на можливі ядерні інциденти в Україні.

Тим часом радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван анонсував, що наступного тижня США оголосять про нову негайну безпекову допомогу Україні.

Читайте детальніше: Байден затвердив надання Україні понад 12 мільярдів доларів допомоги

++09.15++

Російська армія атакувала зранку Одеську область двома ракетами, ймовірно, "Іскандерами", повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Влучили в об'єкт промислової інфраструктури, пошкодили електропідстанцію та кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку вже загасили. Ніхто не постраждав.

++08.57++

Російські військові 30 вересня викрали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, заявив голова державної компанії "Енергоатом" Петро Котін. За його даними, Мурашова затримав російський патруль та зі зав'язаними очима відвіз у невідомому напрямку. Про місцеперебування гендиректора ЗАЕС наразі не відомо.

Котін закликав російських військових і представників державної корпорації РФ "Росатом" негайно звільнити гендиректора ЗАЕС і повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпечної експлуатації станції. Він також звернувся до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі та до керівника Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, Тома Мітчелла з проханням сприяти звільненню Мурашова з полону РФ.

++08.31++

Вночі російська ракета влучила у житловий будинок у Миколаєві, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Її випустили з зенітно-ракетної системи С-300. Зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах, постраждали припарковані в дворі авто, у навколишніх будинках повилітали вікна. "На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми", - написав міський голова в Telegram.

++08.19++

ЗСУ можуть звільнити Лиман протягом трьох днів - ISW

Збройні сили України, ймовірно, повністю оточать або звільнять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Фото: Vudi Xhymshiti/VX/picture alliance

У щоденному аналітичному огляді ISW зазначається, що 30 вересня російські сили продовжили відступ з позицій навколо міста, адже українські війська брали їх в кільце. Російські джерела визнають перекриття ЗСУ єдиного шлях виїзду російських військ на дорозі Кремінна-Торське. При цьому РФ нібито стягує додаткові резерви для посилення своїх позицій під Лиманом.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив у вечірньому відеозверненні звільнення ЗСУ селища Ямполь в Лиманській міській громаді.

Читайте детальніше: Збройні сили України можуть звільнити Лиман протягом трьох днів - ISW

++07.55++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявляє, що через нестачу солдатів, передусім офіцерів, Росія передчасно залучить на війну курсантів військових училищ. Так, у Тюменському училищі курсантів випустять достроково, щоби направити на первинні офіцерські посади у військові частини, які комплектуються мобілізаційним резервом. А курсантів Рязанського училища направляють для підготовки полків мобілізаційного резерву на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст на строк не більше місяця, після чого перекинуть до районів ведення бойових дій на території України.

Протягом минулої доби війська РФ завдали чотирьох ракетних і 15 авіаційних ударів, а також здійснили понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України. Внаслідок ударів постраждали понад 50 населених пунктів, серед яких Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

ЗСУ відбили атаки росіян неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара 30 вересня. Українська авіація вразила опорний пункт РФ, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири зенітні ракетні комплекси, три безпілотники та вертоліт Ка-52. Ракетні війська та артилерія вразили вісім районів зосередження військ і техніки, 11 пунктів управління різного рівня, 14 військових об'єктів - склади з боєприпасами, ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.

++07.30++

Світовий банк виділяє Україні пів мільярда доларів

Світовий банк оголосив про виділення 530 мільйонів доларів допомогти уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених війною. Кредитні гарантії надали Великобританія (500 мільйонів) і Данія (30 мільйонів).

Загалом Світовий банк мобілізував майже 13 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, з яких 11 мільярдів уже виплачені повністю.

За оцінками банку, потреби України на наступні три роки сягають понад 100 мільярдів доларів, при цьому зазначається, що ця цифра зростатиме в міру продовження війни.