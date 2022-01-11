 Україна знову імпортує газ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна знову імпортує газ

За лютий планується закупити 300 мільйонів кубометрів газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі. Точну ціну в уряді не розголошують.

Підпалені комфорки на газові плиті

Україна розпочала імпорт газу

НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу та планує за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу, в п'ятницю, 5 лютого.

За його словами, паливо купують як приватні гравці, так і НАК "Нафтогаз". Проте міністр не став розголошувати ціну, пославшись на комерційну таємницю. Галущенко лише зауважив, що нині ціна знаходиться в межах від 900 до 1000 доларів за тисячу кубів.

Україна наразі має гарантовані можливості імпорту газу обсягом 50 млн кубічних метрів на добу. Міністр енергетики запевняє: цих потужностей абсолютно достатньо для наповнення сховищ для проходження наступного опалювального сезону. Газ імпортуватимуть переважно зі Словаччини, Угорщини та Польщі.

Читайте також: Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але…

Минулорічне скорочення  

За даними "Оператора ГТС України", імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився в 6,2 рази (на 13,34 мільярда кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 2,56 мільярда кубометрів. Частка імпорту в загальному обсязі постачань за підсумками 2021 року становила 89%.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою обговорив збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу. "Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна", - йдеться у заяві опублікованій за результатами розмови офісом президента.

Дивитись відео 06:59

Чому дорожчає український хліб? (11.01.2022)

DW.COM

Чи вдасться стримати комунальні тарифи наступного року

У міністерстві економіки України прогнозують подорожчання газу, електрики та опалення, але уряд обіцяє протидіяти цим процесам. Експерти не поділяють цього оптимізму і радять переглянути систему субсидування.  

Реклама

Докладно

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022

У китайській столиці пройшла урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор.  

Покупець передає євробанкноту на ринку

Інфляція в Єврозоні - найвища за всю історію євро як валюти

У січні ціни на товари та послуги у країнах євро зросли на 5,1 відсотка – максимальний показник з 1999 року.  