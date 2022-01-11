Україна знову імпортує газ

НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу та планує за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу, в п'ятницю, 5 лютого.

За його словами, паливо купують як приватні гравці, так і НАК "Нафтогаз". Проте міністр не став розголошувати ціну, пославшись на комерційну таємницю. Галущенко лише зауважив, що нині ціна знаходиться в межах від 900 до 1000 доларів за тисячу кубів.

Україна наразі має гарантовані можливості імпорту газу обсягом 50 млн кубічних метрів на добу. Міністр енергетики запевняє: цих потужностей абсолютно достатньо для наповнення сховищ для проходження наступного опалювального сезону. Газ імпортуватимуть переважно зі Словаччини, Угорщини та Польщі.

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Минулорічне скорочення

За даними "Оператора ГТС України", імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився в 6,2 рази (на 13,34 мільярда кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 2,56 мільярда кубометрів. Частка імпорту в загальному обсязі постачань за підсумками 2021 року становила 89%.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою обговорив збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу. "Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна", - йдеться у заяві опублікованій за результатами розмови офісом президента.