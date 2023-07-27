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Україна зняла бойкот змагань з "нейтральними" атлетами з РФ

Олександр Куницький
34 хв. тому

Міністерство спорту України дозволило змагатися на міжнародних заходах з росіянами та білорусами, які виступають під нейтральним прапором.

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Українська фехтувальниця під час тренувань, лютий 2023 року
Українська фехтувальниця під час тренувань, лютий 2023 рокуФото: Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency/picture alliance

Міністерство молоді та спорту України дозволило українським спортсменам змагатися на турнірах, де присутні атлети з Росії та Білорусі будуть заявлені у нейтральному статусі. Відповідний наказ від 26 липня опублікований на сайті міністерства.

Згідно з ним, українським атлетам забороняється виступати на турнірах, де спортсмени з РФ і Білорусі заявлені "під своїми національними прапорами, та/або використовують власну національну символіку, та/або своїми публічними діями чи заявами виказують приналежність до Російської Федерації та Республіки Білорусь".

Попередній наказ мінспорту від 12 квітня, яким українським спортсменам заборонялося виступати у всіх змаганнях за участю росіян і білорусів, втратив чинність.

Росію та Білорусь не запросять на Олімпіаду в Парижі

Зміна позиції мінспорту відбулася в день, коли голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) оголосив, що національні олімпійські комітети (НОК) Росії та Білорусі не отримають запрошення на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. 

Водночас рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів окремо від НОК ухвалять пізніше. Бах неодноразово виступав за повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання у нейтральному статусі.

Проти участі росіян і білорусів на Олімпіаді виступає низка країн, серед яких - Польща, Чехія Німеччина та країни Балтії. Також Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала МОК заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх поки триває війна Росії проти України. 

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