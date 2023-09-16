Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

Збірна України на змаганнях у Дюссельдорфі показала найкращий за час участі в "Іграх нескорених" результат.

Українська збірна на "Іграх нескорених", які завершились у німецькому Дюссельдорфі, здобула 34 медалі, серед яких 12 - золоті, повідомляє у суботу, 16 вересня, "Суспільне". Це найкращий результат команди за час участі у цих змаганнях. Також команда України здобула 14 срібних та 8 бронзових медалей.

Українці змагалися в дев'яти видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі Ігор.

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Українці отримали нагороди у шести видах спорту. Найкращих показників - чотири золоті та сім срібних медалей - досягнуто у веслуванні на тренажерах, дев'ять медалей - по три золоті, срібні та бронзові - здобуті у плаванні, а у стрільбі з лука Україна взяла три золотих і дві срібних медалі.

"Ігри нескорених" є заснованими у 2014 році спортивними змаганнями військовослужбовців, які отримали поранення та інвалідність на полі бою. Україну, яка дебютувала на Іграх 2017 року, цьогоріч представляли 25 військових й ветеранів ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів.