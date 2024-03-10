Україна засудила 81 воєнного злочинця-росіянина - Костін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна засудила 81 воєнного злочинця-росіянина. З них 17 постали перед судом в Україні особисто, але більшість російських обвинувачених були засуджені заочно, повідомив Костін.

Україна має прогрес у переслідуванні російських воєнних злочинців, повідомив агенції AFP генеральний прокурор України Андрій Костін під час візиту до Брюсселя у неділю, 10 березня.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна засудила 81 воєнного злочинця-росіянина. З них 17 постали перед судом в Україні особисто та отримали тюремні терміни. Водночас більшість російських обвинувачених були засуджені заочно, наголосив Костін.

"Росія повинна зазнати поразки не лише на полі бою, але й у залі суду", - заявив український генпрокурор.

За його словами, від початку повтомасштабного російського вторгнення було зареєстровано близько 123 тисяч справ про воєнні злочини. Загалом Україна розслідує справи щодо 511 підозрюваних, 357 можуть бути притягнуті до відповідальності. Навіть якщо більшість обвинувальних вироків будуть винесені за відсутності обвинувачених, для жертв важливо, наголосив Костін, притягнення винних до кримінальної відповідальності.

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"Повторення нацистських злочинів"

Генпрокурор звинуватив Росію у "повторенні нацистських злочинів". Він нагадав, що у війні проти України російські військові навмисно вбивають мирних жителів, ґвалтують жінок і дівчат. Крім того, близько 20 000 українських дітей були викрадені в Росію, з яких лише 400 вдалося повернути. "Ця політика організована вищим політичним і військовим керівництвом", - зазначив Костін.

Також він згадав про підтримку, надану міжнародними слідчими у складному пошуку доказів російських воєнних злочинів. За цієї підтримки зібрані тисячі доказів, і війна в Україні стає "найкраще задокументованим конфліктом в історії", наголосив генеральний прокуор України.

"Наша ціль цього року полягає в тому, щоб інші юрисдикції висунули звинувачення більшій кількості підозрюваних. Важливо показати, що безпечної гавані не буде", - додав він.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) 5 березня видав ордери на арешт командувача дальньою авіацією Повітряно-космічних сил Росії Сергія Кобилаша, а також командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова. МКС вважає, що обидва військових несуть відповідальність за низку воєнних злочинів. Серед них: напад на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкоджень цивільним об’єктам. Крім того, їх підозрюють у злочині проти людяності, а саме "нелюдських діях (…), що навмисно спричиняють сильні страждання або серйозні тілесні чи психічні чи фізичні ушкодження".