Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки - Єрмак

24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня, на цій сторінці (оновлюється, час київський). Читайте хроніку війни в Україні за першу половину дня п'ятниці, 25 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

++21.23++

Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, впевнений голова Офісу президента України Андрій Єрмак. "Гарантами нашої безпеки мають бути постійні члени (вочевидь, пропущено Радбезу - ред. ) ООН. Ми би додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль. Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії", - цитуються в телеграм-каналі Єрмака його інтерв'ю грузинським журналістам.

++21.03++

Посла Росії Алєксєя Мєшкова викликали до МЗС Франції після його останніх публікацій у Twitter, які МЗС назвало неприйнятними, пише французька газета Le Figaro. "Ми намагатимемось підтримувати необхідний канал діалогу з Росією… але такі публікації - неприйнятні. Ми чітко заявили про це послу РФ", - зазначили в МЗС Франції.

Йдеться про декілька образливих карикатур, які начебто опублікував російський посол. На одній з них, опублікованій, як виходить зі скріншоту Le Figaro, просто з аккаунту посольства, європейці навколішки лижуть зад "дядьку Сему" з коментарем англійською "Європейська солідарність як вона є".

Посольство РФ на запит AFP підтвердило, що у розмові з послом вранці у п’ятницю говорили у тому числі про твіти, їх вже видалили.

"Ми переконалися, що у Парижі уважно читають наш Twitter, де висловлюється офіційна позиція Росії з різних питань", - заявили у пресслужбі посольства.

++20.17++

Британська письменниця Джоан Роулінг відповіла президенту РФ Володимиру Путіну на його згадку про західну "культуру скасування", жертвою якої, за твердженням Путіна, стала Росія, як і Роулінг - авторка книг про Гаррі Поттера.

"Критикою західної культури скасування, можливо, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і цькує своїх опонентів", - написала Джоан Роулінг у мікроблозі Twitter, супроводивши текст фотографією російського опозиціонера Олексія Навального. та хештегом "я - разом з Україною".

Раніше в п'ятницю на зустрічі з діячами культури Путін навів приклад Роулінг, яку начебто "скасували" на Заході за те, що "вона, авторка книг, які розійшлися по світу сотнями мільйонів екземплярів, не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод".

++20.07++

Окупована Каховська ГЕС працює на енергосистему України, запевняє голова компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Як передає агенство "Інтерфакс-Україна", він запевнив, що гідроелектростанція і далі під'єднана до національної енергосистеми, а компанії вдається контролювати оперативне управління. "Окупаційні війська спочатку намагалися не пускати персонал на роботу, проте керівництво станції вмовило допустити на робочі місця оперативний персонал", - цитує Сироту пресслужба компанії на сайті в п'ятницю.

"Оскільки Каховська ГЕС – кінцева станція у дніпровському каскаді, і зараз ми проходимо паводок, якщо не спрацьовувати воду через гідроагрегати та водозливну дамбу, можуть бути дуже сумні наслідки", – пояснив голова "Укргідроенерго".

++19.40++

Музичний стрімінговий сервіс Spotify йде з Росії через так званий "закон про фейки". Про це повідомляє низка російських та шведських ЗМІ із посиланням на заяву компанії. Раніше Spotify вже припинив приймати оплату від російських користувачів через вихід платіжних систем з РФ, але існувала можливість користуватися безкоштовною версією сервісу.

++19.35++

Президент США Джо Байден знову назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем. "Руйнування в Україну йдуть від людини, яку я, відверто кажучи, вважаю воєнним злочинцем", - сказав глава Білого дому під час візиту до Польщі. При цьому Байден додав, що це, на його думку, "відповідає юридичному визначенню". В минулому Байден вже заявляв, що вважає Путіна воєнним злочинцем. Тоді Білий дім пояснив, що президент США "говорив від серця".

Джо Байден на військовій базі в Польщі

++19.30++

У п'ятницю близько 16.30, російська армія завдала ракетного удару по території командування Повітряних сил ЗСУ у Вінниці. Як повідомляють Повітряні сили, по штабу було випущено шість крилатих ракет. частину з них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.





++19.25++

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що за останню добу російські сили продовжували перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій. За даними генштабу, на території України, яку зараз контролюють російські війська, відбувається примусове вивезення людей на територію РФ.

++19.20++

​Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу для розслідування воєнних злочинів РФ, повідомляє офіс української генпрокурорки Ірини Венедиктової. Група зосередиться на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні інформацією та доказами воєнних злочинів Росії, зібраними в ході розслідувань на території держав-сторін, а також оперативно-розшукових заходах. Крім цього, вона займатиметься виявленням активів воєнних злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.

"Нині крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Також очікуємо в нашій обоймі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду", – додала Венедиктова.

++18.55++

Суд у Неаполі звільнив українського театрального режисера Євгена Лавренчука, взятого під варту у грудні 2021 року на запит Росії, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook. Російська влада звинуватила Лавренчука в шахрайстві у великих розмірах та добивалася його екстрадиції. За словами Денисової, звинувачення проти режисера суд визнав сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними.

++18.37++

Корабель російської армії зранку 25 березня обстріляв село Санжійка на узбережжі Одещини, повідомляють військово-морські сили України. У ВМС повідомили, що обстріли велися між 7:15 та 7:30 ранку, а вже з 10 години ранку російській флот заявив про відкриття гуманітарного коридору для іноземних суден якраз повз місце обстрілу.

++18.21++

Українська сторона заявила, що переговорили з Москвою були дуже важкими, - повідомляє AFP. "Процес переговорів дуже важкий", - цитує агенство главу українського МЗС Дмитра Кулебу. "Українська делегація зайняла тверду позицію та не відмовляється від своїх вимог. Ми передусім наполягаємо на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України", - сказав він.

++17.58++

За минулу добу Україна отримала рекордний обсяг гуманітарної допомоги - понад 10 тисяч тонн, повідомила у п'ятницю Державна митна служба. Зокрема йдеться про 274 транспортні засоби та 3,5 тисячі тонн дизельного пального.



++17.08++



ДБР розпочало досудове розслідування за фактом державної зради ексмера міста Ізюм, двох чинних депутатів Ізюмської міськради та експрацівника поліції.







++16.55++

Президент США Джо Байден прилетів до польського Жешува поруч з кордоном з Україною.

Тут він зустрінеться з польським президентом та біженцями з України.Водночас борт польського президента Анджея Дуди, за повідомленням польских ЗМІ, раніше повернувся до Варшави з технічних причин.

++16.50++

Залізнична компанія Фінляндії VR Group з 28 березня зупиняє рух поїздів Allegro, які курсують між Гельсінкі та Санкт-Петербургом, повідомляє фінська газета Helsingin Sanomat. За даними видання, міністр у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Тюппурайнен раніше направила VR Group повідомлення про недоцільність подальшої експлуатації поїздів у зв'язку із запровадженням санкцій проти Росії.

++15.59++

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про загибель ще одного російського генерала в Україні. За словами Арестовича, на аеродромі в Чорнобаївці було вбито командуючого 49-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу РФ Якова Резанцева. Раніше, 20 березня учасник переговорної групи з РФ Михайло Подоляк казав, що ЗСУ ліквідували шість російських генералів.



++15.53++

Україна сподівається, що Угорщина перегляне свою позицію щодо поставки зброї для України через свою територію. Про це написав у Facebook спікер українського МЗС Олег Ніколенко. "Зараз йдеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а і про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема і угорське суспільство. Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу", - написав він. Слова Ніколенка є реакцією на публікації у ЗМІ слів глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про відмову постачати Україні зброю через свою територію та не підтримку розширення санкцій на енергопостачання з Росії.

++15.49++

У Генштабі РФ заявили про намір сфокусуватись на встановленні повного контролю над Донбасом. Начальник Головного оперативного управління (ГОУ) Генштабу ЗС РФ Сергій Рудской також припустив можливість штурму оточених російськими силами українських міст. "І хоча таку можливість ми не виключаємо, однак у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань... наші сили та засоби концентруватимуться на головному - повному звільненні Донбасу", - заявив він.

++15.29++

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє про 1081 загиблого та 1707 поранених мирних жителів з початку російського вторгнення в України. ООН зазначає, що реальне число втрат є значно вищим. Спостерігачі перевіряють повідомлення про жертв у районах міста Суми, Харків та Маріуполь.

++15.16++

Російські війська не змогли захопити Славутич - місто-супутник Чорнобильської АЕС, повідомляє генштаб Збройних сил України. "Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити Славутич, мети не досягли", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Нині Славутич перебуває в оточенні російських військових, а містянам заборонили виходити на вулиці і пересуватись містом навіть в автомобілях через роботу снайперів, повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в Telegram-каналі.