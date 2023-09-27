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Україна запустила інформкампанію в РФ для повернення дітей

Ольга Журавльова
27 вересня 2023 р.

Українська кампанія "Знаєш - скажи" на території Росії спрямована на повернення депортованих до РФ з України дітей. Інформаторам гарантують анонімність.

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На шляху з Ізюму в Росію, 20 квітня 2022 року
Тисячі українських дітей вивезли з окупованих територій до РФ під час війниФото: Mikhail Voskresenskiy/SNA/IMAGO

Офіс президента України анонсував у середу, 27 вересня, запуск інформаційної кампанії "Знаєш - скажи" ("Знаешь - скажи"), спрямованої на мотивування росіян надавати інформацію про депортованих до РФ українських дітей.

У повідомленні йдеться, що "зараз діти розпорошені по всій Росії, і збирати дані про них на території країни-агресорки спеціалізованим українським чи міжнародним організаціям украй складно".

Охочим допомогти пропонують можливість публічно чи анонімно передати інформацію через спеціальну електронну форму або телеграм-чат.

Отриману інформацію українська сторона планує спрямовувати правоохоронцям та міжнародним установам, які займаються поверненням дітей в Україну.

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"Не маємо права чекати, коли ці діти виростуть. У нас немає часу зволікати, поки росіяни відбирають у наших дітей національність і походження. Ми не будемо сподіватися на появу нових механізмів, а шукатимемо власні дієві шляхи для повернення дітей", - пояснила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

За даними російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, від початку повномасштабної війни РФ вивезла з України  понад 700 тисяч дітей. Українська сторона наразі офіційно підтвердила понад 19,5 тисяч випадків примусової депортації Росією українських дітей.

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