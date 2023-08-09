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Україна заперечує закиди Росії щодо спроби атакувати ЗАЕС

Дар'я Нинько
2 год. тому

РосЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Україна нібито спробувала завдати дронового удару по сховищу відпрацьованого яедрного палива ЗАЕС. В Україні ці звинувачення категорично відкидають.

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Енергоблоки ЗАЕС
Запорізька АЕС з березня 2022 року перебуває під російською окупацієюФото: RIA Novisti/IMAGO

Україна категорично відкидає звинувачення з боку Росії у тому, що українські військові нібито намагалися атакувати окуповану Запорізьку атомну електростанцію (АЕС).

"Безсумнівно, Україна не здійснювала жодної атаки безпілотниками на ЗАЕС, не планувала і навіть теоретично цього робити не буде", - заявив радник керівника ОФісу президента України Михайло Подоляк в середу, 9 серпня, у коментарі Reuters.

В Росії звинуватили українських військових в атаці на ЗАЕС

Перед цим російська інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових структурах РФ повідомила, що українські військові нібито спробували атакувати сховище відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС. Агенція стверджує, що над окупованим військами РФ Енергодаром нібито перехопили ударний безпілотник, який рухався в напрямку станції.

Запорізька АЕС з березня 2022 року перебуває під російською окупацією. На початку липня 2023 року в міністерстві оорони України повідомили, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) згодом повідомили, що російські сили продовжують мінувати об'єкти на станції.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) впродовж місяця запитували доступ до зазначених ділянок. Отримавши його лише на початку серпня, вони не виявили мін або вибухових речовин на дахах третього і четвертого енергоблоків і в машинних залах ЗАЕС.

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