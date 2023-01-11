Україна заперечує поставки касетних боєприпасів із Туреччини

Війна Росії проти України - новини середи, 11 січня (час київський).

++20.42++

Україна сподівається на спільне рішення союзників щодо постачання сучасних танків для посилення ЗСУ після ухвалення відповідного рішення Польщею. Про це сказав Володимир Зеленський за результатами переговорів із лідерами Польщі та Литви у форматі "Люблінського трикутника" у Львові.

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Зеленський: Росія вдає взяття Соледара задля підтримки мобілізації

++20.20++

Бої за Соледар тривають, донецький напрямок тримається, повідомив Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара - майже повністю зруйнованого окупантами міста - ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок - тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону", - сказав він.

Посол України: Анкара не постачає касетні боєприпаси Києву

++19.01++

Посол України в Туреччині Василь Боднар спростовує інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини в Україну. Я повністю відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Цю новину створено як "психологічну зброю" з метою зашкодити іміджу Туреччини", - сказав український дипломат агенції Anadolu.

Коментуючи твердження видання Foreing Policy про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини в Україну, Боднар наголосив, що міжнародне право забороняє використовувати такі боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних норм. Посол припустив, що така дезінформація може бути "частиною російської пропаганди".

За даними американського видання, з листопада 2022 року Туреччина передає Україні касетні боєприпаси, вироблені за часів "холодної війни".

++18.40++

Влада Великобританії вперше підтвердила, що може надати Україні танки. Прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса "попрацювати з союзниками" щодо транспортних засобів, які краще відправити Україні, повідомив представник Даунінг-стріт. "Бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри", - цитує АР представника канцелярії британського прем'єра. За його словами, остаточне рішення ще не ухвалено. За даними ЗМІ, Сполучене Королівство розглядає можливість відправлення бойових танків Challenger 2 в Україну.

Росія призначила Валерія Герасимова керувати військовою кампанією в Україні

++18.23++

Начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова призначено командувачем Об'єднаного угруповання військ замість Сергія Суровікіна, який обійме посаду заступника командувача, повідомило міноборони Росії. "Підвищення рівня керівництва спецоперацією (так в РФ називають війну в Україні - Ред.) пов'язане з розширенням масштабу виконуваних завдань, необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ", - заявили в російському міністерстві. Іншими заступниками Герасимова стали головком Сухопутних військ Олег Салюков і заступник начальника Генштабу Олексій Кім.

++17.59++

Варшавський метрополітен передасть українській столиці 60 вагонів метро. Відповідний документ підписали мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський під час зустрічі в Україні. Окрім того, Братислава планує передати Києву 25 міських автобусів, повідомляє пресслужба КМДА.

++17.30++

Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки, повідомив литовський президент Гітанас Науседа. "Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше перемогою України... Ми робимо все можливе, щоб надавати підтримку Україні, зокрема, у військовій сфері", - заявив Науседа на пресконференції з президентами України та Польщі у Львові.

Кулеба - ФРН: Не даєте танки самі, дайте дозвіл іншим країнам

++16.51++

Якщо уряд Німеччини не може самостійно ухвалити рішення про постачання Україні танків Leopard, то він міг би дозволити це іншим країнам. Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому телеканалу ADR.

"Ми покладаємося на Німеччину, тому що це - одна з небагатьох країн, яка дійсно здатна забезпечити постачання (зброї Україні - Ред.). І після всіх дискусій про постачання німецького озброєння основні бойові танки залишилися наостанок. Щодо всіх інших питань є рух та прогрес. І ми розуміємо: якщо ви як уряд не можете самі ухвалити це останнє важливе рішення, то хоча б дайте зелене світло країнам, у яких є ваші танки і які готові надати нам ці танки. Але для цього їм потрібний ваш дозвіл", - сказав Кулеба.

Україна отримає роту танків Leopard - Дуда

++16.30++

Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою. Лідери країн провели другий саміт "Люблінського трикутника", повідомив український президент. За словам Дуди, Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції союзників, одним із яких стане Польща. "Ви знаєте, що треба отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спочатку нам необхідно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції", - цитує Дуду "Інтерфакс-Україна". Президент Польщі висловив сподівання, що першу роту танків Leopard разом з іншими типами танків держави-члени коаліції нададуть дуже скоро.

++15:52++

Столтенберг про бої за Соледар: Cвідчення нагальності посилення України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг назвав бої за Соледар черговим свідченням важливості посилення підтримки України. "Останніми днями ми спостерігали запеклі бої навколо Бахмута і Соледара на сході України. Це ще раз демонструє хоробрість українських сил, які борються, щоби захистити свою батьківщину. Це також показує, наскільки життєво важливо, щоб ми посилили нашу підтримку", - цитує його AFP.

Столтенберг прокоментував бої за Соледар під час оголошення разом із президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) про створення НАТО і ЄС спільної групи з захисту критичної інфраструктури після диверсії на "Північному потоці" на тлі війни Росії проти України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

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Про створення спільної групи оголосили на наступний день після підписання НАТО і ЄС декларації про співпрацю. Подібний договір уклали вперше на тлі війни на європейському континенті. Головною загрозою європейській безпеці в Північноатлантичному альянсі та Євросоюзі назвали російську агресію проти України. Презентуючи документ журналістам, Столтенберг також наголосив на необхідності посилення підтримки України.

Наскільки вирішальні бої за Соледар і Бахмут? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++15.30++

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Після втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - написала вона у Telegram.

++15:15++

Російські солдати атакували перинатальний центр у Херсоні. "Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти не постраждали.

Крім того, війська РФ обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське Білозерської громади. Об'єкт зазнав пошкоджень. Троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їх доправлять у лікарню для отримання допомоги.

++14:48++

Президент України Володимир Зеленський провів у Львові координаційну нараду щодо безпекової ситуації в північно-західних областях.

"Обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях. Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях", - написав він у соціальних мережах.

++14:26++

Українці найбільше читали у Вікіпедії про війну та Арестовича в 2022

У 2022 році зросла популярність української версії онлайн-енциклопедії Wikipedia. Її переглянули понад мільярд разів, що є абсолютним рекордом за весь час існування українського розділу енциклопедії.

Трьома найпопулярнішими статтями стали:

Російське вторгнення в Україну 2022

Олексій Арестович

Україна

До ТОП-10 також увійшли статті про провідника Організації українських націоналістів Степана Бандеру, Збройні сили України, Київ, президента РФ Володимира Путіна, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українську мову, підрахували в громадській організації "Вікімедіа Україна".

++13:58++

Служба безпеки України заявляє про викриття прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря Житомирської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на закликах до захоплення російськими військами Києва.

"Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти "Русская весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах. Особливо «відзначав» повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні", - йдеться у повідомленні.

Йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників.

++13:33++

Внаслідок обстрілів Росією території України 10 січня загинув цивільний на Донеччині, ще шестеро мирних громадян дістали поранення: п'ятеро в Херсонській області та один - у Донецькій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на дані від обласних військових адміністрацій.

++13:06++

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Львова.

Тим часом польське видання Polsat News повідомляє, що в Києві сьогодні з візитом перебувають мери Варшави, Праги, Будапешта та Братислави.

++12:41++

Європейська заборона на імпорт російської нафти та запроваджена західними країнами стеля цін на неї коштує Росії 160 мільйонів євро щодня, підрахували аналітики гельсінкського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA). За їхніми оцінками, з 5 лютого, коли обмеження пошириться на нафтопродукти, Росія втрачатиме 280 мільйонів євро на день.

За підрахунками CREA, якщо продовжити зниження стелі з 60 до 25-35 доларів за барель, це скоротить доходи РФ від експорту нафти як мінімум ще на 100 мільйонів євро. Інші можливі заходи, такі як посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції, можуть скоротити доходи Росії ще на 200 мільйонів євро на день, вважають експерти.

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++12:12++

У розвідках країн Заходу вважають, що чисельність російського угруповання приватної військової компанії "Вагнера" в Україні досягла "чверті чи навіть більше" від загальної кількості бійців РФ, розповіло британській газеті The Guardian джерело в одній з західних спецслужб.

За його словами, ПВК "Вагнера" відіграє дедалі вагомішу роль у російській кампанії в Україні, але її ефективність викликає питання. "Іноді потрібно два тижні, щоби взяти один будинок", - каже співрозмовник видання.

Газета не наводить дані розвідок про чисельність "вагнерівців" в Україні. Раніше представник Білого дому стверджував, що з майже 50 тисяч бійців ПВК, яких відправили на війну проти України, понад чотири тисячі загинули, а 10 тисяч були поранені.

++11:45++

Латвія може дати Україні ще ЗРК Stinger

Латвія обговорює надання Україні чергової партії переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на слова прем'єр-міністра країни Кріш'яніса Каріньша.

Як випливає зі слів міністерки оборони країни Інари Мурнієце, які 10 січня цитував латвійський суспільний мовник LSM, рішення може бути ухвалене за підсумками восьмого засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", яке пройде 20 січня в Німеччині.

++11:19++

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд військовозобов'язаних, в тому числі обмежено придатних до служби. Українська розвідка стверджує, що відповідний наказ Федеральна служба безпеки РФ надіслала всім прикордонним управлінням.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу для кремлівського пулу назвав це повідомлення "інформаційною качкою" та "диверсією".

++10:50++

Туреччина постачає Україні заборонені касетні боєприпаси - ЗМІ

З листопада 2022 року Туреччина передає Україні касетні боєприпаси, вироблені за часів "холодної війни", повідомило Foreign Policy з посиланням на джерела.

Наслідки обстрілу російською армією лікарні в Чернігові касетними боєприпасами (ілюстративне фото) Фото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance

"Після того, як США відмовили (Україні. - Ред.) в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати. Це показує, що попри те, що Туреччина в деяких аспектах зближується з Росією, вона є дійсно важливою підтримкою для України у військовому плані", - цитує американське видання слова співрозмовника, обізнаного в ситуації.

Експерти занепокоєні, що застосування касетних боєприпасів лише ускладнить ситуацію з замінованістю території України. Під час стрільби вони розлітаються хаотичніше, ніж традиційні наземні міни, а через їхній невеликий розмір на них можуть помилково підірватися цивільні, пише видання.

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++10:21++

У своєму щоденному огляді військова розвідка Великобританії звертає увагу на оголошення про спільні російсько-білоруські військові навчання, які пройдуть в Білорусі 16 січня-1 лютого. За даними британського міністерства оборони, на авіабазу Мачулищі під Мінськом прибули 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. На думку розвідників, нове розгортання російської авіації в Білорусі, швидше за все, здійснене для проведення навчань і не є підготовкою до нових наступальних операцій в Україні. Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, йдеться в звіті.

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++09:54++

Уповноважені з прав людини в Україні Дмитро Лубінець та в Росії Тетяна Москалькова провели зустріч у Туреччині.

Москалькова повідомила,що обговорювали питання надання гуманітарної допомоги громадянам, Лубінець - також правозахисної. "Обмінялися конкретними пропозиціями", - написав український омбудсмен у Telegram без подальших подробиць.

++09:30++

Внаслідок обстрілів армією РФ території Херсонщини 10 січня п'ятеро людей були поранені. За день російські солдати обстріляли область 63 рази з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, Херсон атакували 24 рази. Під вогнем опинилися житлові квартали міста: освітній заклад, лікарня, приватні та багатоквартирні будинки. Про це у ранковому зведенні повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++09:12++

Удар, який російські війська нанесли пізно ввечері 10 січня по Харкову, був здійснений, попередньо, з реактивної системи залпового вогню "Смерч". "У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив вранці голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Тим часом на Донеччині внаслідок вчорашніх російських обстрілів загинув цивільний у Бахмуті, ще один мирний житель дістав поранень в області, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

++08:45++

Зеленський виступив на кінопремії "Золотий глобус"

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус"-2023.

Його представив амбассадор фандрейзингової платформи для збору коштів на потреби України United24 американський актор Шонн Пенн.

"Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі", - сказав Зеленський у виступі.

++08:20++

Потенційний контроль РФ над Соледаром не означатиме оточення Бахмута - ISW

Російські війська не захопили весь Соледар Донецької області, попри низку російських заяв про захоплення міста та загрозу неминучого оточення Бахмута, йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Соледар Фото: Alex Chan/ZUMA/IMAGO

Станом на 10 січня аналітики ISW могли підтвердити лише присутність найманців приватної військової компанії "Вагнера" в центрі Соледара.

Потенційний контроль росіян над Соледаром не означатиме негайного оточення Бахмута, бо не обов'язково дозволить їм встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями зв'язку, наголошують експерти.

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++07:54++

За минулу добу українські військові відбили атаки російської армії в районах 13 населених пунктів: Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Пречистівка - Донецької. Соледара у цьому списку, на відміну від 10 січня, немає.

Війська РФ завдали вчора шести ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

"Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом", позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали", - повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, дві позиції російських ракетних військ і артилерії та вісім районів зосередження сил РФ.

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++07:36++

Рада позбавить мандатів чотирьох депутатів на найближчому засіданні - Арахамія

На найближчому засіданні Верховна Рада України позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій, анонсував голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав він у Telegram.

Напередодні президент України Володимир Зеленський припинив громадянство чотирьох народних депутатів: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (всі - від забороненої "Опозиційної платформи - За життя") та Андрія Деркача.

Віктор Медведчук Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Згідно з Конституцією, в разі припинення громадянства припиняються і повноваження нардепа в Раді.

++07:20++

Фінляндія ще не визначилась щодо сучасних танків для України

Фінляндія ще не виробила рішення щодо надання Україні сучасних бойових танків та очікує на дії інших країн, насамперед Німеччини, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle з посиланням на джерело.

"Фінляндія поки не прийняла якихось рішень щодо передачі Україні бойових танків. Та якщо виникне група з кількох країн, готових передати танки Україні, то Фінляндія розгляне можливість участі в цих поставках", - цитує видання свого співрозмовника.

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