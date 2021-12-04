 Білорусь звинуватила Україну у порушенні повітряного простору, Київ спростовує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2021

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Новини

Білорусь звинуватила Україну у порушенні повітряного простору, Київ спростовує

Держприкордонкомітет Білорусі звинуватив Україну у порушенні повітряного простору вертольотом Мі-8. Українські прикордонники це спростовують.

Український військовий вертоліт Мі-8 (архівне фото)

Український військовий вертоліт Мі-8 (архівне фото)

Державна прикордонна служба України  (ДПСУ) заявила, що інформація Білорусі щодо порушення повітряного простору вертольотом Мі-8 з боку України не відповідає дійсності. Про це ДПСУ повідомила на своїй сторінці у Facebook у суботу, 4 грудня.

"Інформація білоруської сторони щодо порушення повітряного простору вертольотом Мі-8 з боку України не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції "Полісся" для моніторингу кордону активно використовується як авіація, так і безпілотні літальні комплекси. "Авіація використовувалася і сьогодні. Під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, в тому числі порушення повітряного простору суміжної країни", - зазначила в ДПСУ.

Звинувачення з боку Білорусі

4 грудня Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що український військовий гелікоптер близько 12-ї години вторгся у повітряний простір Білорусії під час навчань. Нібито це сталося на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирського прикордонного загону. "Український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 метрів перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 кілометра на територію Білорусі", - йшлося у повідомленні у телеграм-каналу відомства.

Читайте також: Потенційна загроза? Як охороняють кордон України з Білоруссю

Нагадаємо, 23 листопада на кордоні з Білоруссі Україна розпочала прикордонну операцію "Полісся" з метою нарощування охорони та захисту українського кордону, аби не допустити міграційної кризи та протидії протиправній діяльності. Операція проводиться Державною прикордонною службою України спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції та збройними силами України.

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