Україна закликає ФРН підтримати військову навчальну місію ЄС в Україні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав ЄС та Німеччину якнайшвидше розпочати місію для тренування українських військових.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав якнайшвидше розпочати військово-консультативну і тренувальну місію Європейського Союзу в Україні. Про це дипломат заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt 3 жовтня.
За словами Андрія Мельника, підтримати ініціативу Брюсселя про створення в Україні місії для навчання військових має насамперед Німеччина. Таке рішення, відзначив дипломат, покаже, чи готовий Берлін брати на себе більшу відповідальність на міжнародній арені. Адже йдеться про посилення обороноздатності української армії на тлі агресії Росії.
"Київ сподівається, що як чинний, так і майбутній федеральний уряд активно підтримає цю історичну ініціативу і зробить свій рішучий внесок у формування консенсусу (з цього питання. - Ред.) всередині ЄС", - заявив Мельник.
Читайте також: Труднощі перекладу: якої зброї від Німеччини хоче Зеленський
Між тим міністерство закордонних справ України підтвердило, що перемовини щодо можливої військово-тренувальної місії ЄС в Україні вже ведуться.
"Українська та європейська сторони наразі обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна з можливих опцій - початок військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні", - повідомив у понеділок, 4 жовтня, речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко агенції "Інтерфакс-Україна".
За словами представника МЗС, місія могла б охопити освітній сектор і підвищення професійної підготовки військовослужбовців. А це відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в Європейському Союзі розглядають можливість заснувати "Військово-консультативну і тренувальну місію ЄС в Україні". Під такою робочою назвою проєкт фігурує в документах Європейської зовнішньополітичної служби.
З 2014 року в Україні діє дві цивільні місії Європейського Союзу. У робочих докуменах ЄС відзначено, що створення військово-тренувальної місії символізувало б солідарність Європи з Україною з огляду на військову агресію Росії.
За даними ООН, за пів року до 31 липня на Донбасі загинуло та поранено на 51 відсоток більше мирних жителів, ніж за попередні шість місяців.
Весь квітень Росія перекидала війська до кордонів з Україною та в Крим. Політики на Заході попереджали про небезпеку військового конфлікту. Аналітики робили свої прогнози. Їхні висновки - в огляді DW.