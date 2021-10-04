Україна закликає ФРН підтримати військову навчальну місію ЄС в Україні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав якнайшвидше розпочати військово-консультативну і тренувальну місію Європейського Союзу в Україні. Про це дипломат заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt 3 жовтня.

За словами Андрія Мельника, підтримати ініціативу Брюсселя про створення в Україні місії для навчання військових має насамперед Німеччина. Таке рішення, відзначив дипломат, покаже, чи готовий Берлін брати на себе більшу відповідальність на міжнародній арені. Адже йдеться про посилення обороноздатності української армії на тлі агресії Росії.

"Київ сподівається, що як чинний, так і майбутній федеральний уряд активно підтримає цю історичну ініціативу і зробить свій рішучий внесок у формування консенсусу (з цього питання. - Ред.) всередині ЄС", - заявив Мельник.

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МЗС вже веде перемовини з ЄС

Між тим міністерство закордонних справ України підтвердило, що перемовини щодо можливої військово-тренувальної місії ЄС в Україні вже ведуться.

"Українська та європейська сторони наразі обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна з можливих опцій - початок військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні", - повідомив у понеділок, 4 жовтня, речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко агенції "Інтерфакс-Україна".

За словами представника МЗС, місія могла б охопити освітній сектор і підвищення професійної підготовки військовослужбовців. А це відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС.

Військова місія ЄС в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Європейському Союзі розглядають можливість заснувати "Військово-консультативну і тренувальну місію ЄС в Україні". Під такою робочою назвою проєкт фігурує в документах Європейської зовнішньополітичної служби.

З 2014 року в Україні діє дві цивільні місії Європейського Союзу. У робочих докуменах ЄС відзначено, що створення військово-тренувальної місії символізувало б солідарність Європи з Україною з огляду на військову агресію Росії.