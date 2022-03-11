Україна заявляє про обстріл РФ території Білорусі - Мінськ заперечує

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 11 березня читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня, з 14.00 (час київський)

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Міноборони Білорусі заперечує повідомлення українського міністерства оборони про ракетний удар по білоруській території. Водночас видання "Наша Ніва" опитало жителів Столинського району Брестської області Білорусі, де розташований населений пункт Копані, який, за даними України, обстріляли російські війська. За словами місцевих жителів, близько третьої години дня вони помітили літак та чули вибухи. Проте видання робить висновок, що це сталося з боку населеного пункту Бухличі на захід від Копанів. Обидва розташовані на території Білорусі.

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ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії через розв'язану нею війну в Україні, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час пресконференції після неформального саміту ЄС у французькому Версалі. Вона не повідомляла подробиць, але за версією джерел агенства dpa, країни ЄС та їхні союзники, включно зі Сполученими Штатами, мають намір позбавити Росію "режиму найбільшого сприяння" як члена Світовій організації торгівлі (СОТ).

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Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про санкції щодо 386 депутатів російської Держдуми "за підтримку Луганської та Донецької областей, що відкололись від України". Про це йдеться у заяві з сайту британського уряду за п'ятницю, 11 березня. Фігурантам списку заборонено в'їжджати до Великобританії, мати доступ до місцевих активів та мати бізнес із британськими компаніями.

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Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з правителем Білорусі Олександром Лукашенком визнав, що обидві країни стикаються з проблемами через санкції Заходу, запроваджені за напад на Україну. Проте, на думку Путіна, країнам обмежувальні заходи світової спільноти принесуть лише користь. Лукашенко своєю чергою запропонував Росії напрацювати спільні шляхи протидії санкційному тиску "в рамках Організацї договору колективної безпеки та Євразійського економічного союзу", повідомляє "Інтерфакс". Про які саме механізми йдеться, він не уточнив.

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Командування повітряних сил ЗСУ повідомило про обстріл населеного пункту Копані в Білорусі російською авіацією. "Сьогодні о 14:30 від Держаної прикордонної служби надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - ідеться у повідомленні. Як повідомили в командуванні повітряних сил, наразі українські прикордонники спостерігають, як російські військові займають цей населений пункт. У Києві називають це провокацією з метою втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною. На Facebook Держприкордонслужби України можна побачити відео, на якому видно начебто цей літак. Утім, верифікувати його з незалежних джерел неможливо. З Білорусі повідомлень про обстріл населених поки не надходило.

++16.26++

Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі. Про це у Twitter написала глава шведського МЗС Анн Лінде. "Підтримка Швецією України зростає. Постачання додаткового необхідного обладнання, включно із захисним спорядженням, дронами та біноклями є внеском Швеції на підтримку України. Ми продовжуємо підтримувати мужній народ України", - написала вона.

++16.18++

У Німеччині зареєструвалися 109 183 біженці з України. Міністр внутрішніх справ Тюрингії Ґеорґ Маєр (Georg Maier) закликав рівномірно розподіляти біженців у 16 федеральних землях. "Федеральний уряд має взяти під контроль розподіл біженців, інакше окремим землям загрожує перевантаження", - заявив Маєр виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland. На думку політика, "найкраще було б запровадити щотижневу процедуру розподілу на базі вільних потужностей у землях". Тоді підвищиться і якість житла, і шкільної освіти, і постачання для біженців, вважає Маєр.

Біженці з України в Берліні, 2 березня

++16.11++

За інформацією міністерства оборони України, РФ планує серію провокацій на території Білорусі. За даними відомства, російська авіація готується завдати удару по деяким білоруським населеним пунктам, розташованим поблизу російсько-білоруського кордону, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "Зокрема, удар мають намір завдати по населеному пункту Копані Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України", - повідомив він у Facebook.

За словами Резнікова, мета цієї провокації - змусити керівництво Білорусі до війни проти України. Міністр оборони підкреслив: Україна не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

++16.03++

Генпрокуратура РФ вимагає визнати компанію Meta, власницю Instagram, Facebook й Whatsapp, "екстремістською організацією". Відповідні документи відправили до суду. Відомство також вимагає заблокувати Instagram. Про вимогу обмежити месенджер WhatsApp поки що не повідомляють. Водночас Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу проти співробітників Meta "у зв'язку із незаконними закликами до вбивств та насильства щодо громадян Російської Федерації". За кілька годин до цього стало відомо, що Meta не видалятиме у деяких країнах загрози до насильства щодо російських військових у в Facebook та Instagram, а також побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенко. Водночас у компанії підкреслили, що вони, "як і раніше, не припускають заклики до насильства проти мирних російських громадян".

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Поліція і представники тероборони затримали 29 військових РФ на Сумщині. "Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі, - повідомляє Нацполіція у Telegram. - Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон". Наразі з'ясовуються обставини, за яких вони потрапили на територію області, пояснили в НПУ.

++15.35++

Німецький оператор залізниці Deutsche Bahn заявив, що запускає вантажний потяг для постачання товарів першої необхідності до України. У своїй заяві компанія назвала це Schienenbrücke, що з німецької перекладається як "залізничний міст". Це алюзія на "Luftbruecke" західних союзників у 1948-1949 роках - "повітряний міст" для постачання продуктів з заходу нинішньої Німеччини до Західного Берліну під час радянської блокади.

Зруйнований унаслідок авіаударів військ РФ житловий будинок у Харкові, фото 8 березня 2022 року

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Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що головними напрямками зосередження зусиль російської армії залишаються Київ, Маріуполь, а також просування у напрямах Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя та Запоріжжя. За даними відомства, не маючи можливості досягти успіху, війська РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по містах, розташованих у глибині території України - Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську. Триває формування резервів військ РФ та перекидання їх у райони ведення бойових дій на території України.

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На Луганщині російські війська не припиняють обстрілу житлових кварталів, під завалами в Рубіжному перебувають чотири особи, зокрема, одна дитина, повідомляє поліція Луганської області. Зранку відбулися обстріли Сєвєродонецька і Золотого, а також сіл Борівське й Сиротине Сєвєродонецького району. Наразі триває артилерійський обстріл Рубіжного та Кремінної. Співробітники ДСНС України, попри обстріл, намагаються вивільнити людей з-під завалів приватного будинку.

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Президент Росії Володимир Путін погодився із пропозицією залучити до війни проти України іноземних найманців. "Якщо ви побачите, що є люди, які хочуть на добровольчих засадах, тим більше не за гроші, приїхати та допомогти людям, які живуть на Донбасі, - то варто піти їм назустріч та допомогти перебратися до зони бойових дій", - заявив Путін під час наради з постійними членами Радбезу РФ. Пропозицію залучити найманців висловив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, Росія отримала велику кількість заявок "від добровольців з різних країн", зокрема, від 16 тисяч людей із країн Близького Сходу.

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Гуманітарний коридор з Ізюма до Лозової на Харківщині не працює. Автобуси для евакуації цивільних та вантажі з гуманітарною допомогою не змогли доїхати до міста через обстріли російських військових. В Ізюмі тривають бої, повідомив начальник відділу міськради Максим Стрельник "На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від "Червоного Хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі.