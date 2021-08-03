Україна заборонила в'їзд співзасновнику "Білоруського дому в Україні"

На наступний день після смерті білоруського активіста, голови організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова в Україну не пустили його заступника Родіона Батуліна. Батулін намагався в'їхати на територію України з території Європейського Союзу ніби після того, як взнав, що сталось з Шишовим у Києві. Причину для заборони в'їзду на три роки йому не назвали. Про це повідомляє в середу, 4 серпня, інформагенція dpa з посиланням на "Білоруський дім в Україні".

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко підтвердив у коментарі виданню "Українська правда", що СБУ заборонила в’їзд до України громадянину Білорусі Родіону Батуліну. "Заборона винесена 23 липня 2021 року на основі аргументованих даних, що дана особа може становити загрозу національній безпеці України", - цитує речника СБУ "Українська правда".

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За словами Дехтяренка, Батулін відомий "радикальними поглядами і провокаційними діями" під час акцій протесту в Україні.

За даними DW, Батулін, професійний боєць змішаних єдиноборств, мешкав в Україні на кілька років довше за Шишова і не приховує тісні контакти з праворадикальним "азовським рухом" та одним з його лідерів, білорусом Сергієм Коротких, який 2015 року отримав українське громадянство. "Я прихильник правих поглядів … втім, в бойових діях в зоні АТО/ООС участі не брав", - пояснював Батулін DW.

Загибель Шишова

Водночас друзі загиблого Шишова стверджують, що він був далеким від праворадикальної ідеології.

Віталій Шишов зник 2 серпня. 3 серпня його знайшли повішеним у одному з парків Києва. Національна поліція України розглядає кілька версій загибелі Шишова, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Представники білоруської діаспори і друзі Шишова, з якими поспілкувалася DW, не вірять у версію про самогубство і припускають, що загибель активіста могли спричинити білоруські спецслужби.