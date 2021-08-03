 Україна заборонила в′їзд співзасновнику ″Білоруського дому в Україні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна заборонила в'їзд співзасновнику "Білоруського дому в Україні"

Родіона Батуліна не пустили в Україну. Напередодні в Києві знайшли повішеним його соратника - голову організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

СБУ

На наступний день після смерті білоруського активіста, голови організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова в Україну не пустили його заступника Родіона Батуліна. Батулін намагався в'їхати на територію України з території Європейського Союзу ніби після того, як взнав, що сталось з Шишовим у Києві. Причину для заборони в'їзду на три роки йому не назвали. Про це повідомляє в середу, 4 серпня, інформагенція dpa з посиланням на "Білоруський дім в Україні".

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко підтвердив у коментарі виданню "Українська правда", що СБУ заборонила в’їзд до України громадянину Білорусі Родіону Батуліну. "Заборона винесена 23 липня 2021 року на основі аргументованих даних, що дана особа може становити загрозу національній безпеці України", - цитує речника СБУ "Українська правда".

Читайте також: В ООН, ЄС і Європарламенті відреагували на смерть Шишова

За словами Дехтяренка, Батулін відомий "радикальними поглядами і провокаційними діями" під час акцій протесту в Україні.

За даними DW, Батулін, професійний боєць змішаних єдиноборств, мешкав в Україні на кілька років довше за Шишова і не приховує тісні контакти з праворадикальним "азовським рухом" та одним з його лідерів, білорусом Сергієм Коротких, який 2015 року отримав українське громадянство. "Я прихильник правих поглядів … втім, в бойових діях в зоні АТО/ООС участі не брав", - пояснював Батулін DW.

Загибель Шишова

Водночас друзі загиблого Шишова стверджують, що він був далеким від праворадикальної ідеології. 

Віталій Шишов зник 2 серпня. 3 серпня його знайшли повішеним у одному з парків Києва. Національна поліція України розглядає кілька версій загибелі Шишова, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Представники білоруської діаспори і друзі Шишова, з якими поспілкувалася DW, не вірять у версію про самогубство і припускають, що загибель активіста могли спричинити білоруські спецслужби.

Також за темою

This undated photo provided by Belarusian Human Rights Center Viasna, shows Vitaly Shishov, leader of the Kyiv-based Belarusian House in Ukraine. Belarusian activist Shishov, who ran a group in Ukraine helping Belarusians fleeing persecution, was found hanged in one of the city's parks not far from his home, police said Tuesday, Aug. 3, 2021. (Human Rights Center Viasna via AP)

Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду 03.08.2021

Київська поліція не виключає, що очільник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства. Чим займався загиблий і чому білоруси в Україні не почуваються в безпеці?

Реклама

Докладно

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Лукашенку закинули наказ зняти Тимановську з Олімпіади

DW розповідає про скандал довкола легкоатлетки з Білорусі Тимановської, що отримала польську візу і залишає Токіо.  

Високовольтні лінії електропередач

Атомна енергетика Польщі: на роздоріжжі між РФ і Заходом

Двоє польських бізнесменів хочуть вкластися в розвиток ядерної енергетики в країні. Один - разом зі США, другий - з РФ.  