Україна заявляє про знищення російських Су-25 і "Сапфіра"

Українські зенітники знищили російський штурмовик на краматорському напрямку, а оператори Сил спецоперацій - комплекс РЕБ "Сапфір" у Курській області РФ.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Павлюк повідомив у середу, 28 серпня, що зенітники бригад знищили на Донеччині російський літак Су-25.

"На Краматорському напрямку військовослужбовці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу приземлили російський штурмовик з ПЗРК", - написав він і показав відповідне відео.

Тим часом Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ повідомили про знищення в Курській області РФ російського комплексу радіоелектронної боротьби "Сапфір".

"Станцію РЕБ наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Ураження нанесли ударні дрони, за допомогою яких "Сапфір" було знищено, а ворог поніс втрати вбитими і пораненими", - йдеться у повідомленні. Командування ССО також оприлюднило відео операції.

Понад 30 уражених російських літаків за пів року

Як повідомляло наприкінці червня управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, за перші пів року 2024-го Сили оборони України уразили понад 30 російських військових літаків, зокрема: дев'ять Су-25; один винищувач Су-57; два винищувачі МіГ-31; близько 13 бомбардувальників Су-34; один винищувач Су-35; один винищувач Су-35С; два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50; один стройовий літак управління ретрансляцією радіозв'язку Іл-22М11 та один ракетоносець Ту-22М3.

Після цього у липні повідомлялось про збиття ще кількох Су-25.