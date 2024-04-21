Україна заявила про ураження корабля ВМФ Росії у Севастополі

ВМС ЗСУ заявили про удар по російському рятувальному кораблю "Комуна" в анексованому Росією Криму. Він більше не готовий до виконання завдань, зазначив речник українських ВМС.

Україна заявила про ураження чергового російського корабля у Чорному морі. У неділю, 21 квітня, Військово-морські сили України завдали удару по російському рятувальному судну "Комуна" в одному з портів анексованого Росією Криму, повідомило міністерство оборони у Києві.

"Характер пошкоджень встановлюється. Незважаючи на те, що "Комуна" є найстарішим кораблем на озброєнні Чорноморського флоту, він є єдиним рятувальним кораблем такого класу на Чорному морі. Його завдання - глибоководні роботи, підйом підводних човнів та вантажів, що затонули", - зазначило далі відомство.

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Спікер ВМС ЗСУ: "Комуна" більше не готова до виконання завдань

Тим часом спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю "Українській правді" повідомив, що судно забезпечення ЧФ РФ "Комуна" загорілося 21 квітня в порту Севастополя. "Ця подія сталася за безпосередньої участі ВМС ЗСУ. Характер пошкоджень судна уточнюється, але за попередньою інформацією, корабель більше не готовий до виконання завдань", - зазначив він.

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Раніше у цей день російські державні ЗМІ повідомили про вибухи в Севастополі, а згодом окупаційна влада Криму заявила про ракетну атаку на корабель. Згідно повідомленнями, атака протикорабельної ракети була відбита, а від осколків, що упали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували.

Нагадаємо, у березні українські морські безпілотники Magura V5 уразили російський патрульний корабель "Сергій Котов", що знаходився неподалік Керченської протоки в територіальних водах України. Також у березні під час атаки на Севастополь були уражені російські десантні кораблі "Ямал" та "Азов". У лютому були уражені великий десантний корабель "Цезар Куніков" та ракетний катер "Івановець".