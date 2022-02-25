Україна втратила контроль над переправою до Херсона - ОДА

О 5-ій ранку 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями 25 лютого з 14 години (час київський).

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Російські війська значними силами та з великими втратами подолали оборону Херсона, втрачено контроль над переправою до Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Він додав, що керівництво області докладає максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів. Напередодні ОДА повідомляла про захоплення російськими військовими Каховської ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.

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"Укрпошта" відновлює роботу відділень та припиняє співпрацю з поштами Росії та Білорусі, повідомляє глава "Укрпошти" Ігор Смілянський у п'ятницю, 25 лютого. За його словами, відновлення роботи стосується 25 відділень, де це зробити безпечно і для клієнтів, і для працівників. "Перш за все роботу відділень в обмеженому режимі буде зосереджено на забезпеченні обслуговування найбільш уразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання, а також можна буде отримати свої посилки", - написав Смілянський у своєму Facebook. Як він зазначає, частково відділення працюють у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській, та Харківській областях. Натомість поки зовсім не працюватимуть на Київщині, Луганщині, Сумщині, Херсонщині та Чернігівщині до стабілізації ситуації. Крім того, "Укрпошта" більше не співпрацюватиме з Поштою Росії та Білорусі, а ті посилки, які відділення прийняли до 24 лютого, "будуть повернуті власникам з оплатою, як тільки ситуація з безпекою дозволить це зробити", стверджує глава компанії.

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У будівлю управління Служби безпеки України (СБУ) в Чернігові влучили два снаряди, після цього в ній спалахнула пожежа. Про це повідомляє місцеве видання "Суспільне Чернігів", яке опублікувало відео займання. "Вогонь охопив дах", - зазначається у повідомленні.

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Росія готова відправити делегацію для переговорів з Україною. Про це у п'ятницю, 25 лютого, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. "У відповідь на пропозицію (президента України. - Ред.) Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", - повідомив речник.

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Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки у Харкові, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "Росія атакує позиції наших військових, у той же час цілеспрямовано атакує житлові будинки, які стоять далеко позаду наших позицій", - написав він. Зокрема, за словами Синєгубова, в Харкові сильно постраждав від обстрілів район "П'ятихатки", селище Лісове, район "Салтівки". На місцях обстрілів виникали пожежі, написав голова ОДА. Водночас він зазначив, що були випадки, коли російські війська кидали зброю, техніку та тікали з поля бою.

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У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці, повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. Речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.

Мер Києва Віталій Кличко

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Київ вступив у фазу оборони, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Зараз у деяких районах лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. Деякі диверсійні групи, на жаль, уже проникли до столиці, і ворог хоче поставити на коліна столицю та нас із вами знищити", - заявив Кличко. Він додав, що всі, хто може обороняти місто, мають "долучатись і допомагати нашим воїнам". "Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву заради нас із вами, заради нашої держави", - додав він.

Про події подіями 24 лютого та 25 лютого до 14-ї години читайтетут.