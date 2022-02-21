Україна втрачає три мільярди доларів щомісяця через загрозу від Росії - ОП

Через інформацію про можливе вторгнення Росії, втрати України становлять два-три мільярди доларів щомісяця, заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", опублікованому в понеділок, 21 лютого.

"Безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, два-три мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень", - зазначив Шурма. За його словами, Україні необхідна "подушка" у чотири-п'ять мільярдів доларів, яка нормалізує економіку та дозволить залучати ресурси під розвиток.

Шурма також додав, що якщо ситуація "стабілізується інформаційно хоча б у такому стані як зараз, то больовий поріг підніметься і через два місяці таких втрат Україна вже не матиме".

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ФРН може дати мільярд на "зелену" енергетику

Говорячи про фінансову підтримку України, Шурма, серед іншого, розповів, що Німеччина запропонувала Україні профінансувати ряд програм із "зеленої трансформації". За першим траншем виділять 150 мільйонів євро. Якщо Україна успішно запустить програму, програму наступний транш від ФРН становитиме мільярд євро

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