Україна встановила дипломатичні відносини з Палау

Президент України Володимир Зеленський на полях "саміту миру" у Швейцарії провів зустріч із президентом Республіки Палау Сурангелом Віппсом-молодшим, а також підписав з ним спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Як повідомила пресслужба Офісу президента України у неділю, 16 червня, зустріч президентів стала першим контактом на найвищому рівні між Україною та Палау.

Також Зеленський подякував Сурангелу Віппсу-молодшому за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту формули миру "Екологічна безпека".

"Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на "саміт миру". Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу", - цитує Зеленського його пресслужба.

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Крім цього, український президент розповів колезі про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, додавши, що росіяни зберігають на території станції зброю та вибухівку та примушують до роботи український персонал. Також Зеленський наголосив на важливості об'єднання країн світу навколо міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Важливість продовольчої безпеки світу

Під час саміту президент Зеленський також провів зустріч із президентом Республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою, з яким обговорив поточну ситуацію в Україні та безпекові виклики, які постали перед Києвом та Кот-дʼІвуаром.

"Глави держав домовилися координувати зусилля для їхнього подолання та продовжити міждержавні контакти на різних рівнях. Президенти приділили окрему увагу питанню продовольчої безпеки світу й наголосили, що спроби Росії перешкоджати вільній навігації в Чорному морі загрожують продовольчій безпеці багатьох регіонів", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Наостанок Зеленський запросив Алассана Уаттару відвідати Україну з візитом.

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