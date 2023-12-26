Україна вночі збила 13 з 19 російських дронів

Росія атакувала "шахедами" Одеську, Херсонську, Миколаївську та Хмельницьку області. Є прильоти.

З вечора 25 грудня до ранку 26 грудня російські війська атакували Україну 19 ударними дронами типу Shahed.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), армія РФ била з південно-східного напрямку - з Балаклави в окупованому Криму та з російського Приморсько-Ахтарська.

Сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) знищили 13 "шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Куди влучили безпілотники, які не вдалося збити, не уточнюється, як і те, чи є пошкодження внаслідок падіння уламків знищених цілей. Місцева влада поки що не публікувала ранкові зведення за підсумком доби.

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ вразили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск" у Феодосії.

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку, заявивши, що "на цю хвилину детонація припинилася", пожежу локалізували, а мешканців кількох будинків відселять.

Telegram-канал "Крымский ветер" пише, що, за поки непідтвердженою інформацією, корабель міг привезти чергову партію "шахедів". За даними цього пабліка, на борту "десятки загиблих і поранених".

Як повідомлялося, вчора ЗСУ уразили п'ятий за три дні російський винищувач Су.